Si annuncia un weekend ricco di impegni al City Sports. Il club sportivo di via Santa Sofia a Catania vivrà due appuntamenti clou. Domani e domenica pomeriggio si disputerà sugli otto campi della struttura il City Sports Open, evento prestigioso con 1499 euro di montepremi. Gli amanti del padel potranno ammirare da vicino i migliori interpreti della disciplina del panorama siciliano. Domenica mattina la formazione del City, reduce dalla vittoria di Perugia, disputerà il secondo turno della fase finale per la promozione in B, ospitando nel derby catanese il Leo.

OPEN. Per il City l’evento costituisce una straordinaria opportunità di mostrare le sue potenzialità, come struttura aperta a tutti gli sport. I protagonisti della serie C del City saranno tra i protagonisti della competizione: Sergio Tarquinio (il direttore sportivo della squadra) giocherà in coppia con Alberto Giuffrida. Alessandro Gurrieri scenderà in campo contro Lucas Pierrestegui, mentre Diego Rosell e Dani Munoz, favoriti principali per la vittoria finale, proveranno a conservare la leadership siciliana. Tra le donne, Marina Garsia, in coppia con Tea Corso, parte con i favori del pronostico, potendo sfruttare anche il vantaggio di giocare in casa. Complessivamente iscritti 20 coppie nel maschile e 10 nel femminile.

SERIE C, PLAY OFF SECONDO TURNO. Dopo la vittoria di domenica, in casa del Perugia (2-1), il City Sports accoglierà nel derby catanese il Leo Padel, vittorioso nel primo turno per 3-0 sul Recanati. Dalle 10, domenica mattina, al City Catania Sports si deciderà quale delle due squadre andrà a giocarsi la promozione in Serie B.

BELLAVIA. Il direttore generale del City Sports, Angelo Bellavia, analizza i riflessi dei due eventi: “Due giorni speciali, due giorni da vivere. I ragazzi si stanno preparando nel migliore dei modi per proseguire il percorso che porta in B. Ma siamo orgogliosi di poter ospitare un torneo Open di assoluto livello con le coppie più forti siciliani. Vi aspettiamo, per vivere due giorni di grande sport”.





Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.