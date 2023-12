In una fase di ricerca e analisi delle buone pratiche adottate da altre Amministrazioni comunali, il movimento politico “Civico 4” si è focalizzato sulle luminarie natalizie, elemento distintivo delle festività, atto a creare un’atmosfera coinvolgente per le famiglie e uno stimolo vitale per il commercio locale.

Un esempio virtuoso è emerso da Ragusa Ibla, in via Roma, dove l’Amministrazione comunale ha illuminato la città sin dal 24 novembre, in concomitanza con il “Black Friday”. Questa scelta mirata ha sostenuto gli esercizi commerciali e ha regalato alla comunità un’atmosfera festosa. Il movimento Civico 4 ha documentato questa iniziativa attraverso una diretta social, con l’intento di incentivare l’Amministrazione di Siracusa.

Nel confronto con le tempistiche di altre città, emerge che Catania ha inaugurato le luminarie il 24 novembre, mentre Messina, pur non avendole ancora installate, ha già addobbi e alberi per le strade e le piazze.

“Dunque, ancora una volta, siamo il fanalino di coda, per poi sorprendersi – gli amministratori della nostra città – del vivacchiare agli ultimi posti per qualità della vita”, dice il leader del movimento Michele Mangiafico.

Il movimento Civico 4 lancia una sfida al sindaco Italia, auspicando una maggiore tempestività nella realizzazione di iniziative di qualità, affinché la città possa brillare di luce propria e migliorare la sua posizione nella classifica della qualità della vita nel prossimo anno.

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.