Un’atmosfera vibrante, carica di energia e passione per la danza, ha accompagnato la nuova puntata di “Ballando On The Road”, il format itinerante del celebre programma “Ballando con le Stelle”, ideato e condotto da Milly Carlucci. Tra le centinaia di partecipanti provenienti da tutta Italia, a distinguersi è stata anche una giovane e talentuosa ballerina di Bagheria: Claudia Adelfio, allieva e maestra di Danze Latine della Scuola di Ballo Paladanze.

La trasmissione, registrata presso gli studi Rai dell’Auditorium del Foro Italico, rappresenta una tappa fondamentale del percorso che conduce i migliori talenti del Paese fino al prestigioso palco di “Ballando con le Stelle” su Rai 1. Non si tratta di una semplice esibizione, ma di un vero e proprio trampolino di lancio, dove competenza tecnica, interpretazione e carisma si fondono per catturare l’attenzione della giuria e del pubblico.





Claudia, accompagnata dal suo maestro Alessandro Napoli, ha rappresentato con grinta e professionalità la città di Bagheria, conquistando l’attenzione per la sua eleganza e per l’energia espressiva in pista. Napoli, direttore artistico e fondatore della scuola Paladanze, è una figura di spicco nel panorama della danza italiana e internazionale: ballerino, coreografo e performer, vanta una carriera che lo ha portato a calcare le piste di gara più prestigiose del mondo, classificandosi tra i 50 migliori ballerini internazionali.

La sua esperienza non si ferma alle competizioni: Alessandro ha collaborato come danzatore in produzioni televisive di grande successo, tra cui “Il Cantante Mascherato” e “Italia Sì” su Rai 1, oltre a progetti per Sky Italia, lavorando al fianco di interpreti e registi di fama nazionale. Questa versatilità artistica, unita alla capacità di formare e motivare giovani talenti, è uno dei punti di forza della scuola Paladanze, fondata nel 2013 e radicata nel territorio bagherese dal 2021, nella sede di via Dante 90.





Oggi Paladanze è molto più di una semplice scuola di ballo: è un centro di formazione artistica e sportiva dove tecnica, disciplina e passione si intrecciano con un forte senso di comunità. La scuola accoglie allievi di ogni età e livello, promuovendo la danza come linguaggio universale, capace di unire e valorizzare le persone.

«Partecipare a Ballando On The Road è stato un sogno e un’emozione indescrivibile», racconta Claudia, visibilmente entusiasta al ritorno da Roma. «Essere lì, davanti a professionisti che ho sempre ammirato, è un’esperienza che ti segna e ti spinge a dare ancora di più. Ho sentito l’orgoglio di rappresentare la mia città e la mia scuola».





Anche il maestro Alessandro Napoli sottolinea l’importanza di occasioni come questa: «Portare una nostra allieva in un contesto così prestigioso significa che il lavoro fatto in questi anni ha dato i suoi frutti. Paladanze nasce con l’obiettivo di formare danzatori completi, ma soprattutto persone consapevoli del valore dell’impegno e della passione».

Con questa partecipazione, la scuola bagherese consolida ulteriormente il proprio ruolo di eccellenza nel panorama siciliano, confermando che il talento, quando è sostenuto da dedizione e professionalità, può davvero superare ogni confine.

La danza, ancora una volta, diventa ponte tra territori, generazioni e sogni. E da Bagheria a Roma, Paladanze ha dimostrato che l’eleganza e la passione siciliana sanno emozionare anche il grande pubblico televisivo.

