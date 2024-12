Fiori d’arancio in vista per lo stilista siciliano Claudio Di Mari che nella notte di Natale sorprende la sua Angelica con una proposta romantica e una dichiarazione d’amore toccante. “Mi sono innamorato di te perché la tua semplicità mi ha riportato alla vita vera, fatta di essenza e non di apparenza”, ha detto il giovane designer di abiti da sposa mentre teneva in mano l’anello.

Una notizia che ha fatto impazzire i social, con tantissimi commenti sotto il post pubblicato dallo stilista più amato dalle celebrities siciliane. Tra like, cuori e applausi non passano inosservati i commenti della campionessa mondiale e olimpica Rossella Fiamingo, che quest’anno ha trionfato con la squadra di spada femminile a Parigi 2024, ma anche quelli della showgirl Costanza Caracciolo. Si preannuncia, dunque, un matrimonio con parata di star quello che si svolgerà in Sicilia, pare, alla fine della prossima estate. E sempre dai commenti social si può intuire che a curare tutti i dettagli del matrimonio-evento potrebbe essere la nota wedding planner campana Cira Lombardo, una delle event creator più apprezzate nel panorama nazionale, che progetta matrimoni con allestimenti da sogno.

La Sicilia farà da sfondo alle nozze. Di Mari è legatissimo alla propria terra, tutte le sue collezioni riportano alla tradizione sartoriale siciliana, per cui è facile immaginare che le nozze possano svolgersi tra Lampedusa e Noto, luoghi del cuore della coppia.

La scelta della location sicuramente terrà conto dell’arrivo di tante celebrità, amici dello stilista che probabilmente potrebbero rimanere sorpresi da un party a tema il giorno prima del grande evento.

Nessun dubbio sull’abito: sarà firmato Claudio Di Mari e sarà l’abito più importante della sua vita. Il 2025, infatti, per lo stilista catanese, si preannuncia come l’anno più importante della sua carriera. Ad aprile presenterà la nuova collezione sposa a Barcellona e chissà che non sia dedicata proprio alla sua Angelica.





