CNA Siracusa esprime orgoglio e soddisfazione nel promuovere l’opera di Midolo Gioielli, protagonista al recente Forum sulla sostenibilità dell’arte e della cultura, svoltosi presso la prestigiosa Sala Giacomo Matteotti della Camera dei Deputati. L’iniziativa ha sottolineato il ruolo fondamentale dell’arte come strumento di valorizzazione del territorio.

All’interno del forum è stato presentato il Premio Promozione Cinema, ideato dai direttori artistici Stefania Altavilla e Marco Eugenio Di Giandomenico, assegnato per la prima edizione a Laura Delli Colli, presidente del Sindacato Nazionale Giornalisti Cinematografici Italiani.

Il premio, simbolo di creatività e maestria artigiana, è stato disegnato e realizzato a mano da Stefania Midolo, titolare di Gioielli Midolo, attraverso le tecniche del traforo, sbalzo e cesello. L’opera racchiude un forte valore simbolico:

• Il cuore, come atto vitale che spinge e sostiene chi promuove;

• La pellicola, materia viva del racconto;

• Il colore oro, visione che si diffonde grazie alla promozione culturale.

Questo riconoscimento rappresenta un esempio concreto di artigianato eccellente e identitario, capace di raccontare la ricchezza e la creatività del territorio siracusano.

CNA Siracusa si congratula con Midolo Gioielli per il prestigioso traguardo, testimonianza di come la tradizione artigiana possa dialogare con l’innovazione e la cultura, contribuendo alla crescita e alla promozione della nostra comunità.

