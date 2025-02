Un persistente ed ingiustificato ritardo nell’inserimento delle aziende trapanesi nella sezione speciale dell’Albo artigiani, con gravi conseguenze per il sistema produttivo del territorio. Lo segnala la CNA Trapani nella nota ufficiale indirizzata all’Assessore alle Attività Produttive della Regione Siciliana, Edmondo Tamajo, in cui sollecita con estrema urgenza la nomina del Commissario Provinciale per l’Artigianato presso la Camera di Commercio di Trapani.



“Una figura fondamentale- commentano i vertici di CNA Trapani, il Presidente Giuseppe Orlando e il Segretario Francesco Cicala- per il corretto svolgimento delle operazioni amministrative necessarie all’avvio e alla continuità delle attività”.



Facendosi portavoce delle istanze delle imprese associate, l’Associazione evidenzia una situazione di stallo che impedisce alle attività artigiane di proseguire il loro percorso di sviluppo, minando le prospettive occupazionali e aggravando ulteriormente la precarietà del nostro già fragile tessuto economico.





“Le imprese locali sono in una condizione critica, registrano danni economici consistenti dovuti a questa stasi. La nomina del Commissario del CPA è urgente e imprescindibile per garantire la continuità delle attività e tutelare lo sviluppo economico e occupazionale del nostro territorio”.



La richiesta di CNA Trapani è dunque che l’Assessore Tamajo provveda tempestivamente alla nomina del Commissario, al fine di ristabilire un flusso regolare dei servizi amministrativi e tutelare le imprese che rappresentano una risorsa fondamentale per l’economia trapanese.



L’Associazione ha inoltre ribadito la propria disponibilità a collaborare con le Istituzioni per agevolare il processo e garantire il buon funzionamento dei servizi a favore delle imprese locali.

