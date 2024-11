Dopo il successo dello scorso giugno, Coderful raddoppia con un’edizione invernale: una due giorni dedicata al backend, tra talk e workshop.





Coderful, l’evento in cui divertirsi seriamente a parlare di codice, ritorna dopo la data estiva con una nuova edizione dedicata al backend.

Il 23 e 24 gennaio 2025, il Four Point by Sheraton di Catania ospiterà la backend edition che si presenta come l’altra faccia di un evento che ha riscosso un grande successo già al suo debutto. L’Edizione 0 / Frontend, che si è tenuta lo scorso 28 giugno, ha contato oltre 350 presenze, 13 speaker di livello nazionale e internazionale, 18 aziende sponsor da tutta Italia e il supporto di una vasta rete di partner e community tech.

“Due conferenze tech a distanza di sei mesi l’una dall’altra? Il successo dell’Edizione 0 ci ha suggerito che sì, si può fare. E si deve fare, lo dobbiamo soprattutto a chi si occupa di backend, che è sempre stato un po’ la controparte del frontend, tema centrale del precedente capitolo di Coderful”.

Claudio Cocuzza, Co-founder Coderful, Founder e Creative Director @ ADD DESIGN, Local Ambassador della Sicilia di ADCI (Art Directors Club Italiano).

La conferenza di gennaio punta sulla spina dorsale del software moderno e cioè il mondo del backend e, ormai inscindibilmente, del cloud. Si parlerà di tutto ciò che ruota attorno ad architetture, scalabilità, sicurezza, CI/CD, DB e tanto altro.

I primi speaker di quest’edizione – Luca Mezzalira, Giorgia Fiscaletti, Luciano Mammino e Gabriele Santomaggio – sono stati da poco annunciati e confermano le aspettative già alte sulla qualità dei talk che, nell’edizione precedente, sono stati tenuti da personalità come Francesco Corti, Paolo Caressa, Serena Sensini, Fabio Biondi e Michele Riva.

I workshop rappresentano la novità più importante dell’Edizione 1:

Beyond Frameworks: anatomia della comunicazione tra client e server – con Gabriele Santomaggio;

LLM e Generative AI: interrogare una base dati in linguaggio naturale con la ricerca semantica – con Enrico Zimuel.

Si tratta di due classi da un’intera giornata, per un massimo di 40 iscritti per una, in cui si approfondirà l’utilizzo delle tecnologie backend e cloud più diffuse, sotto la guida di trainer esperti. I partecipanti potranno scegliere se e a quale workshop accedere, riservando il proprio posto in combinazione con l’ingresso alla conferenza del 24 gennaio.

“La formazione è sicuramente uno degli aspetti centrali di Coderful ed è un tema a cui ho sempre tenuto moltissimo. I workshop si inseriscono come un upgrade all’edizione precedente, un’occasione in più per imparare dai migliori”.

Francesco Sciuti, Co-founder Coderful, CEO @ Devmy, Google Developer Expert e Microsoft MVP





Altre info utili sull’evento

Coderful si terrà il 23 e il 24 gennaio 2025 e sarà ospitato dal Four Points by Sheraton Catania, location che si propone come punto d’incontro ideale tra business e leisure. I biglietti sono già online su coderful.io, dove fino al 2 dicembre saranno disponibili gli early bird ticket a prezzo ridotto, in attesa di altri aggiornamenti sul programma dell’evento.





Come nasce Coderful

Coderful nasce nel 2019 dalla collaborazione tra due realtà etnee, Devmy e ADD DESIGN (agenzia associata UNA, l’associazione nazionale delle agenzie di comunicazione), e dalla volontà di far vivere anche in Sicilia le esperienze delle grandi conferenze IT.









Luogo: Four Points by Sheraton Catania, via Antonello da Messina, 45, ACI CASTELLO, CATANIA, SICILIA

