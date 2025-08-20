Monterosso Almo (Rg) – Sarà inaugurata sabato 30 agosto, con inizio alle ore 17.30, la Collettiva internazionale “L’Arte che include, un viaggio di bellezza e crescita” presso palazzo Cocuzza a Monterosso Almo, in occasione del Giubileo degli Artisti che vedrà la presenza del vescovo mons. Giuseppe La Placa. L’iniziativa è organizzata dalla Pro Loco di Monterosso Almo in collaborazione con l’associazione La Via dell’Arte con il patrocinio della Regione Sicilia per il tramite dell’Assessorato alla Famiglia, delle Politiche sociali e del lavoro, del comune di Monterosso Almo, dell’Istituto nazionale Tumori-Cro di Aviano, della Confederazione mondiale degli Exallievi ed Exallieve di Don Bosco e dalle locali Parrocchie.

Circa 80 artisti provenienti da Malta, Ungheria, Germania, Argentina e Georgia, metteranno in vetrina le loro opere sino al prossimo 30 settembre; l’occasione vedrà ritornare nuovamente sul palco l’instancabile Cav. Uff. Roberto Guccione, direttore artistico.

Dopo la Santa messa nel Santuario Giubilare, saranno consegnate presso l’ auditorium Padre Pino Puglisi gli attestati agli artisti e ospiti, successivamente si procederà al taglio del nastro presso Palazzo Cocuzza.

Durante la cerimonia di premiazione il sindaco, dott. Salvatore Pagano, consegnerà 5 cittadinanze onorarie a persone che si sono distinte nel campo medico oncologico, ricerca scientifica, cultura e arte: prof. Vincenzo Canzonieri, anatomo patologo presso il CRO di Aviano e docente università di Trieste; prof. Flavio Rizzolio, ordinario e biologo presso l’Università Cà Foscari di Venezia; dott. Giuseppe Fanetti, dirigente medico della unità di oncologia radioterapica presso il CRO Aviano; dott. Fabio Biagio La Torre, dirigente medico presso l’unità di otorinolaringoiatria dell’Ospedale ASFO di Pordenone; Cav. Uff. Roberto Guccione, direttore artistico e organizzatore di grandi eventi culturali.

Hanno annunciato la loro presenza, oltre alle già citate persone che riceveranno la cittadinanza onoraria da parte del comune di Monterosso Almo, S.E. mons. Giuseppe La Placa, Vescovo di Ragusa; Arciprete Innocenzo Mascali; Isabella Caligiuri, ricercatrice CRO di Aviano; Riccardo Amata, commissario capo pilota elicotterista Polizia di Stato; Salvatore Campo, già vice Prefetto; Claudia Santi Barcellona, legale; Valentina Maci, giornalista; Mariella D’Angelo, costumista specializzata in abiti d’epoca; Giuseppe Marino, pneumologo, Presidente Kiwanis Club Kamarina; Concetta Puccia, ginecologa ospedale Giovanni Paolo II Ragusa; Letizia Pace, presidente Istituzione Giuseppe Tomasi di Lampedusa; Alfredo Falletta, imprenditore; Angelica Ausilia Giadone, fotoreporter; Giovanni D’Aquila, presidente consiglio comunale di Monterosso Almo; Pina Carnibella, assessore comunale; Giovanni Morale, presidente Pro Loco; Marco Guccione, musicista; Carmen Alessandrello, cantante; Alessandro Cassibba, tenore; Umberto Terranova, direttore orchestra di Fiati “Vincenzo Bellini”.

La Collettiva rimarrà aperta tutti i giorni dalle ore 9 alle ore 12 e dalle ore 16 alle ore 19.

“Ritorniamo nuovamente protagonisti sul territorio – afferma il vulcanico direttore artistico Roberto Guccione – con la bellezza dell’arte che catturerà l’attenzione dei visitatori”.

La manifestazione sarà presentata da Valerio Martorana, componente della Presidenza mondiale degli Exallievi di Don Bosco e da Maria Grazia Cianciulli, già dirigente Miur.

Ecco l’elenco degli artisti che esporranno le loro opere:

Giovanna Tarascio, Gela Nozadze, Dino Puglisi, Lucilla Luciani, Salome Chkheidze, Eka kalatozi, Tamar Toidze, Franco Carletti, Maria Rita Fogliasso, Katalin N. Sebestyén, Nona Chanturia, Nana Saakashvili, Eleonora Ragonesi, Adriana Stella, Giovanni Pititto, Titti Rapisarda, Veronica Verdirame, Michelina Milella, Maia Avlokhashvili, Giorgi Mardaleishvili, Mina Di Salvo, εδεν DSG, Maria Di Pasquale, Loredana Pellegrino, Tamar Kvizhinadze, Nutsa Purtseladze, Shotiko Sakhokia, Maria Luisa Romano, Giuseppe Spadola, Rita Guardavascio, Barbare Sadzaglishvili, Maria Scollo, Luciano Piccitto, Mario Vittoria, Antonina Giotti, Anna Giulia Enrile, Alberto Girani, Marinella Artale, Madona Akhalkaci, Susan Avanesyan, Tinatin Basilashvili, Carmelo Battaglia, Pina Modica, Milena Emma Caracciolo, Maria Tempesta, Maria Felice Vadalà, Nina Darchia, Nana Dopadze, Gala Rey, Irma kheteshvil, Mzia Chivadze, Zaza Doborjginidze, Mariami Karmazanashvili, Irina Metz, Valentina Dezio, Tamar Sukhitashvili, Eleonora Dervishova, Anano Sikharulidze, Valeria Fiaccabrino, Salvatore Gerbino, Gela Nozadze, Irina kharebashivili, Luisa Barrano, Andrea Harangi, Silvana Amarù, Verena Papin, Pippo Depetro, Giuseppe Murdaca, Rosanna Reategui, Rosanna Malandrino, Anna Maria Lopes, Carmelisa Paravizzini, Nino kurtanidze, Dalila Minjoraia, Maia Nakhutsrishvili, Giovanna Tarascio, Giovanna Cusumano, Florinda Giannone, Paola Maver, Nadia Gaggioli, Dóbus György, Dóbus Dorka, Nelly Fonte, Loredana Aimi, Anna Concetta Porcino, Maria Scollo, Salvatore Trapani, Stefania Cicero, Giovanna Roccuzzo, Monica Interlandi.

Luogo: palazzo Cocuzza, MONTEROSSO ALMO, RAGUSA, SICILIA

