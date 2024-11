«Coltivare insieme il seme della non violenza, del rispetto e della libertà per un futuro migliore».

E insieme, da Comunità, la città di Canicattini Bagni questa mattina in Piazza Dante Alighieri, luogo che nel 2018, con l’apposizione di una targa, è stato scelto a simbolo dell’impegno della città nell’eliminare la violenza sulle donne, ha celebrato, su iniziativa dell’Amministrazione comunale e della Presidenza del Consiglio comunale, la “Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne”.

Un momento collettivo di riflessione su un fenomeno drammatico celebrato per ricordare e non dimenticare le tante vittime di maltrattamenti, stalking e femminicidio, tra queste anche le due giovani donne e madri canicattinesi uccise per mano di chi diceva di amarle, la 20enne Laura Petrolito (17 marzo del 2018), e la 36enne Maria Ton (16 giugno 2014).

Canicattini Bagni ha voluto ricordarle e omaggiarle con la deposizione di mazzi di fiori sulla “pan-china rossa” di Piazza Dante Alighieri da parte dell’Amministrazione comunale, della Presidenza del Consiglio comunale e degli studenti dell’Istituto Comprensivo “G. Verga” presenti con la Dirigente Prof.ssa Clorinda Coppa e le insegnanti.

Presenti il Vice Sindaco Marilena Miceli, che ha portato il saluto del Sindaco Paolo Amenta impegnato in un incontro istituzionale alla Regione, i colleghi Assessori, il Vice Presidente del Consiglio comunale Salvador Ferla con i Consiglieri, gli studenti del Liceo Scientifico “Leonardo da Vinci”, il Comandante della locale Stazione dei Carabinieri, M.llo Corrado Salemi, la Polizia Municipale con il Comandante Giuseppe Casella, il Gruppo comunale di Protezione Civile, l’Associazione “Quei Bravi Ragazzi Family Onlus”, la Consulta Giovanile, e l’Associazione “Work in Progress ETS”, guidata da Cristina Sanzaro e Pinella Miano, con la quale l’Amministrazione comunale ha sottoscritto un Protocollo per l’apertura dello sportello antiviolenza in città.

«Ringrazio tutti per la partecipazione, la sensibilità e la condivisione di un fenomeno con dati ancora più che allarmanti, con quasi cento donne uccise e migliaia maltrattate – ha detto il Vice Sindaco Marilena Miceli, portando il saluto del Sindaco Amenta -. Oggi la Canicattini Bagni inclusiva e solidale, insieme, ribadisce con forza e determinazione i valori di rispetto, equità e pari dignità che devono alimentare la convivenza civile. La celebrazione di questa giornata contro la violenza sulle donne non deve, pertanto, essere un momento abitudinario, ma deve assumere un valore di cambiamento culturale e comportamentale in ognuno di noi. Al di là degli aspetti normativi è importante avere la consapevolezza che su questo triste fenomeno non si può stare zitti, bisogna parlarne e, soprattutto, denunciare. L’Amministrazione comunale da anni aiuta quante e quanti hanno bisogno di sostegno. Il recente protocollo per l’apertura di uno sportello antiviolenza nella nostra città attraverso l’Associazione “Work in Progress” per fornire sostegno psicologico e anche legale, ha questo compito. Dobbiamo però anche essere consapevoli che sin quando la donna non potrà usufruire a pieno di servizi e atti legislativi che la rendono libera e autonoma, non potranno esserci pari dignità e opportunità, anche nel settore lavorativo oltre che in quello familiare e sociale».

Concetti quelli espressi dal Vice Sindaco Miceli che sono stati ripresi e ribaditi nei loro interventi anche dalla Dirigente scolastica Clorinda Coppa, dagli operatori dell’Ass. “Work in Progress ETS”, Cristina Sanzaro, Pinella Miano e l’avv. Rosalia Gionfriddo, così come da Claudia Tati dell’Ass. “Quei Bravi Ragazzi Family Onlus” presieduta da Nadia Di Rocco, dal Comandante della locale Stazione dei Carabinieri M.llo Corrado Salemi che ha incoraggiato alla denuncia, ma soprattutto dagli interventi e dal recital dei giovani studenti del locale Liceo Scientifico “Leonardo da Vinci” e della Scuola Media dell’Istituto C. “G. Verga” accompagnati dalle note dei loro docenti di musica.

Le iniziative a Canicattini Bagni per la “Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne” non si sono concluse nella mattinata ma hanno previsto anche un altro momento, alle ore 19:00, al Teatro Teamus di via Antonino Uccello, con la presenza sempre dell’Ass. “Work in Progress ETS”, dove, da un’idea della Presidente del Consiglio Loretta Barbagallo, va in scena “Ogni giorno puoi trovarti… nell’altra metà del cielo”, momenti di riflessione, recital di poesie e di danza con le coreografie di Tatiana Bonnici, Morena Bonnici e Oriana Patanè della Street Academy diretta da Stacy Fazio, per tenere alta l’attenzione su un tema doloroso e drammatico come quello della violenza sulle donne.





Luogo: CANICATTINI BAGNI, SIRACUSA, SICILIA

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.