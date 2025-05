Come l’araba fenice che risorge dalle proprie ceneri, anche il Pietro Domina si rinnova, rafforzando il suo ruolo di punto di riferimento fondamentale per la comunità delle Alte Madonie.

Si è svolta oggi martedì 6 maggio presso il cineteatro Grifeo di Petralia Sottana, la manifestazione che celebra non solo la rinascita di una scuola con circa 150 anni di storia, ma anche il suo impegno continuo nel formare cittadine e cittadini consapevoli, professioniste/i preparate/i e promotori/trici di sviluppo locale.

Il Pietro Domina rappresenta molto più di un semplice istituto scolastico: è un vero e proprio cuore pulsante della comunità, un elemento imprescindibile per i comuni di montagna che la ospitano.

Con i suoi cinque indirizzi, questa scuola garantisce formazione di qualità a circa 400 studenti e studentesse distribuite/i tra Petralia Sottana (Liceo delle Scienze Umane opzione Economico Sociale), Petralia Soprana (ITEE), Polizzi Generosa (ITCAT), Castellana Sicula (IPSSEOA) e Alimena (Liceo linguistico). È un centro di crescita culturale, sociale e professionale, capace di valorizzare le risorse del territorio e di promuovere inclusione e pari opportunità.

Ma la vera forza del Pietro Domina risiede nella sua comunità educante, che non si limita alla scuola stessa. Come l’araba fenice che rinasce, questa istituzione si rinnova grazie alla collaborazione di tutta la comunità territoriale: enti locali, associazioni, forze dell’ordine, comunità religiose, famiglie e cittadine/i e l’enteParco delle Madonie con il quale la scuola ha in atto una convenzione che prevede attività formative e di PCTO.

“È con grande entusiasmo che sottolineo l’importanza della collaborazione tra il nostro istituto e l’Ente Parco delle Madonie. Questa partnership non solo arricchisce il nostro progetto educativo, ma offre ai nostri studenti straordinarie opportunità di apprendimento sul campo. Grazie alle attività formative e di PCTO che stiamo sviluppando insieme, i ragazzi possono scoprire e valorizzare il patrimonio naturale e culturale del nostro territorio, sviluppando competenze essenziali per il loro futuro. Siamo certi che questa sinergia rappresenta un valido esempio di come la comunità può unirsi per crescere e supportare le nuove generazioni.” Afferma il dirigente scolastico Vito Pecoraro.

In questo contesto, la scuola Pietro Domina si distingue per la sua professionalità, per l’attenzione alle esigenze di ogni studente e studentessa e per la capacità di offrire una formazione completa, che va oltre le mere conoscenze.

Dichiara il Commissario dell’Ente Parco delle Madonie Salvatore Caltagirone: “Lavoriamo da lungo tempo per trasmettere nelle coscienze dei giovani studenti madoniti tre concetti fondamentali e indispensabili per la crescita del territorio e per alimentare la fiducia nel loro futuro, Identità, Consapevolezza e Appartenenza. Abbiamo trovato l’istituto Domina ed il suo dirigente subito pronti al nostro richiamo, ed i risultati si sono visti. Oggi abbiamo voluto testimoniare con la nostra presenza questo apprezzamento per l’importante lavoro didattico che si sta svolgendo in un territorio a rischio spopolamento. Essere un Geopark Unesco ha innescato un percorso educativo, didattico e di conoscenza di una potenza indescrivibile, destinato a rafforzare il legame tra questi futuri cittadini ed il loro luogo di provenienza”.

La scuola, infatti, non è solo un luogo di trasmissione di nozioni, ma anche un ambiente in cui si sviluppano valori fondamentali come la cittadinanza attiva, il rispetto, la creatività e il senso di appartenenza. È attraverso questa educazione condivisa che si costruisce un futuro più equo, inclusivo e sostenibile.

L’evento vuole essere un tributo alla resilienza e alla capacità di rinnovamento della comunità scolastica, simbolo di speranza e di un impegno condiviso per un futuro migliore. La rinascita del Pietro Domina rappresenta un esempio di come, grazie alla collaborazione di tutte le istituzioni e realtà del territorio, si possa creare un sistema scolastico forte, coeso e capace di rispondere alle sfide del presente e del domani.

In conclusione, questa rinascita è anche un invito a continuare a investire nell’educazione come strumento di crescita collettiva, affinché ogni giovane possa trovare nel suo percorso scolastico le basi per diventare protagonista del proprio futuro e del bene comune.

