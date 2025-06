‘Comici in Palazzo’ arriva al teatro di Verdura con uno spettacolo esilarante di gag cabaret. Dopo il grande successo dell’omonimo format televisivo la comicità spontanea e fresca di ‘Comici in Palazzo’ sbarca a teatro in una versione estiva che unisce cabaret, sitcom e teatro live. Il format “Comici in Palazzo” presenta un condominio surreale e una portineria affollata, dove si alternano personaggi bizzarri, che hanno tutti un solo obiettivo comune: far ridere. Lo spettacolo è previsto per giovedì 28 agosto al teatro di Verdura alle ore 21:30. I biglietti sono disponibili in prevendita su www.ticketone.it e nei circuiti locali autorizzati.

Quella di “Comici in Palazzo” è una piccola favola made in Sicily: gli attori, infatti, sono riusciti in pochissimo tempo ad entrare nel cuore del pubblico e i loro spettacoli hanno avuto sempre il tutto esaurito, sin da quando si svolgevano in piccoli spazi teatrali. Per questo è arrivato il momento di potersi rivolgere ad un pubblico più ampio che li possa apprezzare in pieno. “Comici in Palazzo” non è solo cabaret o stand-up comedy, ma è tanto altro. Lo show è ambientato in un condominio fuori dal comune e mette in scena una girandola di personaggi esilaranti, dal furbetto della bolletta al mago cialtrone, dall’ubriacone alla signorina illibata, fino all’attore presunto comico e al suo agente. Il tutto orchestrato da un portiere factotum, sempre o quasi al servizio dei vari condomini. Lo spettacolo è stato ideato da Andrea Lupo, Ivan Fiore, Daniele Vespertino e Claudio Di Giovanni e negli anni, visto il riscontro positivo, è diventato anche una trasmissione televisiva, unica nel suo genere, che coinvolge una ventina di comici e alcuni ospiti occasionali. Sul palco si alterneranno Valentino Pizzuto e Daniela Pupella, i quattro ideatori del progetto, appunto Lupo, Fiore, Vespertino e Di Giovanni e ancora Piero Salerno, Toni Carbone e Toti Siragusa. Ma ci saranno anche Roberto Pizzo, Alessandro Di Paola (Akiz), Nino Balistreri, Ciccio Librera, Giuseppe Accetta, Maurizio La Blasca, fino ai giovani tiktoker Gaetano Russo, Emanuele Scelta e Daniele Di Gregorio. Nel gruppo di scrittura, insieme a Lupo, Fiore, Vespertino e Di Giovanni c’è anche Marco Pomar, autore e scrittore palermitano. I comici saranno accompagnati da una band sul palco, capitanata dal maestro Massimo Scalici, già compositore della sigla di ‘Comici in palazzo’. La band che eseguirà musica live durante lo spettacolo, avrà il suo spazio speciale, cioè un garage all’interno del palazzo separato dal resto della scenografia da una saracinesca. Per la prima volta, i ‘Comici in Palazzo’ che si esibiranno al Verdura abbatteranno la quarta parete, cioè coinvolgeranno il pubblico nel loro show. Unico obiettivo dichiarato è ridere a crepapelle. Lo spettacolo è organizzato e prodotto dalla Agave Spettacoli di Andrea Randazzo.

Per info e approfondimenti è possibile inviare una mail all’indirizzo agavespettacoli@inwind.it.





Luogo: Teatro di Verdura di Palermo , viale del Fante, 39, PALERMO, PALERMO, SICILIA

