Sarà presentato domenica 16 marzo, alle 18,30 a Palazzo Fidone, nella sede dell’associazione culturale Arteinsieme, il libro “Fughe Fango Felicità”, opera prima della giovane Valentina Rimmaudo, comisana classe 1994. Le poesie raccolte nel volume “Fughe Fango Felicità” raccontano le esperienze vissute nei 10 anni della sua esistenza, che hanno rappresentato un punto di svolta per l’autrice. Il percorso inizia con la conclusione del liceo classico “Carducci” di Comiso, gli anni universitari a Trento e si proietta sulle nuove sfide verso l’età adulta. Il libro è stato pubblicato dalla casa editrice indipendente “La Gru”, nella collana “Entropia” dedicata alla poesia. Dal 15 al 19 maggio il libro sarà presente al Salone del Libro di Torino.

Dialogherà con l’autrice Francesca Cabibbo. La lettura dei versi sarà curata da Chiara Dell’Albani.



“Fughe Fango Felicità” è un viaggio intimo e personale attraverso i meandri della vita. Esperienze vissute, sensazioni forti e riflessioni profonde di una giovane che guarda la terra che ha lasciato per costruire un nuovo presente e proiettarsi in un futuro ignoto e carico di aspettative.

L’autrice, laureata in Lettere Classiche e Magistrale in Filologia e Critica Letteraria presso l’Università degli Studi di Trento, specializzata sul sostegno didattico, insegna alle scuole secondarie di secondo grado. A Trento ha preso parte all’esperienza di poesia performativa del “Trento Poetry Slam”.

La raccolta di poesie di Valentina Rimmaudo rappresenta uno spaccato su un percorso di crescita personale che coinvolge l’interiorità della persona, un percorso a ostacoli che si trasforma in una luce profonda man mano che, negli anni, matura la consapevolezza di sé e coinvolge tutta l’interiorità della persona. Sullo sfondo la narrazione dei luoghi dell’infanzia, del mare, della terra, dei monti, della pioggia. Numerose le figure retoriche, le perifrasi, le allusioni e le allitterazioni, gli ossimori con sottili e abili giochi di parole, per assaporare il gusto della sorpresa e gli interrogativi sul senso più profondo dell’esistenza. Amore, ricerca di sé e del senso della vita sono i temi che traspaiono dai versi e dalle parole utilizzate con abile maestria.





Valentina Rimmaudo utilizza con molta abilità anche un lessico scientifico, sfociando in un simbolismo a tratti onirico e regala versi asciutti, coinvolgenti e insieme carichi di fascino e interiorità.

Il verso di Valentina Rimmaudo è carico di simbolismo, è liberazione, è sinfonia, promana una luce forte, ma anche carica di interrogativi. La struttura del libro, diviso in cinque sezioni segna i vari step della vita, i binari su cui si è percorso il proprio viaggio, la riscoperta delle proprie radici.





Luogo: Palazzo Fidone, 1, COMISO, RAGUSA, SICILIA

