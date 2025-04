La manifestazione, che torna dopo il successo fatto registrare lo scorso anno, è organizzata dall’ASD Athlon Kamarina. Dieci chilometri con percorso omologato e veloce. L’evento è valido come terza prova del circuito regionale Sicily Bronze Races e seguirà di una settimana la StraMelilli. START alle ore 9.30

Comiso (RG). Spettacolo di primavera il prossimo 4 maggio in occasione della seconda edizione della ComisoRace, manifestazione podistica organizzata dall’Athlon Kamarina, con il patrocinio del comune di Comiso e valida come terza prova del circuito Sicily Bronze Races.

LA GARA, IL PERCORSO…

Si gareggerà sulla distanza dei 10km (4 giri da 2,5km) su un percorso, ricavato attraverso le strade del bellissimo centro storico di Comiso, omologato FIDAL e certificato dalla World Athletics. Accanto alla competitiva anche una walking sempre di dieci chilometri con l’obiettivo dichiarato, di promuovere i sani stili di vita e il benessere psicofisico, mission da sempre “sposata” dagli organizzatori, in tutti gli eventi a loro marchio.

ISCRIZIONI APERTE, OCCHIO ALLA SCADENZA

Athlon Kamarina al lavoro per definire gli ultimi dettagli organizzativi in vista dell’evento che ricordiamo è fissato per la prima domenica di maggio. Nel frattempo proseguono le iscrizioni e proseguiranno fino a tutto il 30 aprile quando chiuderanno.

Per iscrizioni: sicilia@evodata.it e per conoscenza athlonkamarina@gmail.com

PROGRAMMA ORARIO

Riunione, partenza e arrivo, si terranno in piazza Fonte Diana – Comiso (RG)

Ore 8:00 – 9:00: Riunione giuria e concorrenti.

Ore 9:30 : Partenza 10K (10km competitiva).

Ore 9:30 : Partenza Walking (in coda ai partecipanti della competitiva).

Ore 12:00 : Premiazioni.

MEDAGLIA E T-SHIRT PER GLI ATLETI

Come da consolidata tradizione, gli organizzatori stanno predisponendo la medaglia celebrativa per tutti gli atleti che porteranno a termine i dieci chilometri della CosimoRace 2025 e una maglia tecnica in ricordo dell’evento che andrà a tutti gli iscritti. Maglia consegnata nei giorni scorsi al presidente della Federazione Italiana di Atletica Leggera, Stefano Mei che ha espresso parole di incoraggiamento e apprezzamento nei confronti degli organizzatori dell’Athlon Kamarina. Non mancheranno il giorno della gara, i premi per i podi di tutte le categorie, e quello per i primi assoluti. Chiusura in festa con un corposo e rivitalizzante ristoro finale.

LORY BUSACCA: “GRANDE ONERE MA ANCHE ONORE ORGANIZZARE EVENTI CHE SIANO A MISURA DI ATLETA”

“ La ComisoRace – afferma il presidente dell’Athlon Kamarina Lory Busacca – arriva a poche settimane dalla ScoglittiRace altra manifestazione da noi organizzata e che sta crescendo anno dopo anno. Uno sforzo organizzativo non indifferente che ci vede tutti impegnati a dare il massimo, dal direttivo, agli atleti passando dagli sponsor, linfa vitale di ogni evento. Crediamo molto in quello che facciamo e il nostro obiettivo è sempre quello di alzare di volta in volta l’asticella, puntando sempre a garantire un evento ritagliato a misura di atleta e che possa rimanere tra i loro ricordi sportivi più belli”.

LO SCORSO ANNO E’ ANDATA COSI’

La prima edizione si è corsa nell’estate dello scorso anno, con start nel pomeriggio. La gara, spettacolare per contenuti agonistici e tecnici, ha visto la vittoria al maschile del keniano Joseph Kimeli Kimutai; al femminile successo tutto siciliano grazie a Federica Cernigliaro (Pol. Atletica Bagheria). Circa 300 gli atleti al traguardo.





