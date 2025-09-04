Carini. Gallina : sappiamo del decreto regionale di impegno e liquidazione di 7 milioni, ma non basta dobbiamo garantire ad ogni singolo ragazzo il servizio igienico personale.

Tra gli organi politici e dirigenti c’è molta confusione sulla applicazione delle norme vigenti , la Sicilia è una regione a Statuto Speciale che legifera sulla materia dell’ istruzione e servizio da espletare, noi abbiamo in mano le norme che posano chiarire il quadro e sciogliere qualsiasi dubbio.

Stiamo lavorando ad documento che sintetizzi il tutto e garantisca il servizio a tutti i ragazzi, non arretriamo di 1 millimetro stiamo accanto a tutti i genitori .

La scuola sta per iniziare e dobbiamo correre contro il tempo , ma siamo fiduciosi che la questione possa essere risolta.

