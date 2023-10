In occasione della Commemorazione dei defunti il

Cimitero comunale martedì 31 ottobre, mercoledì 1 e giovedì 2 novembre, resterà aperto

dalle ore 7 alle 19.

Per quanto riguarda l’accesso sarà solo pedonale ed avverrà dai tre cancelli della struttura. La

Polizia municipale assicurerà in prossimità degli ingressi un servizio esterno atto ad evitare

assembramenti tra i visitatori in entrata ed in uscita.

I volontari delle diverse associazioni presenti assicureranno assistenza a favore delle persone

disabili che non potranno accedere con alcun mezzo all’interno del Cimitero, anche se

munite di permesso. Da martedì 31 ottobre e fino a giovedì 2 novembre sono sospese,

infatti, tutte le tipologie di autorizzazione per l’accesso al Cimitero con mezzo proprio.

Per venire incontro alle esigenze della cittadinanza che ne avesse di bisogno

l’Amministrazione ha previsto la presenza di due mini van all’ingresso del Cimitero.

