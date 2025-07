Manca ormai veramente poco al ritorno – sabato 5 luglio al Parco Urbano “Peppino Impastato” di Belpasso – di “Grappoli”, la manifestazione, giunta alla sua quarta edizione, organizzata dal Comune di Belpasso insieme all’associazione Verde Basico, che celebra l’incontro tra cultura, paesaggio e viticoltura.

“Grappoli non è solo un evento dedicato al vino, ma è un modo per raccontare il nostro territorio che dialoga costantemente con il vulcano, l’Etna. La nostra storia ci racconta come Belpasso abbia saputo trasformare la forza, a volte distruttiva, della ‘muntagna’ in forza generatrice; la stessa energia che ritroviamo nel carattere dei vini vulcanici, nati da un suolo che non ha eguali.





Questo evento, che noi come amministrazione promuoviamo, si allinea perfettamente con la più ampia visione di sostenere proattivamente il nostro patrimonio artistico e culturale, le eccellenze locali, stimolando la crescita economica e favorendo il turismo.

Spesso il vino viene percepito come un prodotto per pochi intenditori. La nostra sfida non è quella di renderlo un prodotto di massa; al contrario, è quello di renderlo una porta d’accesso per scoprire e promuovere la nostra ‘cultura vulcanica’. Invito, dunque, tutti gli appassionati, curiosi, turisti e operatori a partecipare a ‘Grappoli 2025’ per celebrare insieme un prodotto, e soprattutto un territorio”, dichiara il Sindaco di Belpasso, Carlo Caputo.





Come per gli anni precedenti, anche questa si preannuncia un’edizione straordinaria, sia per la qualità che per l’estensione del racconto enologico: protagonista assoluto sarà il tema “L’Etna e i vulcani del Mediterraneo”. Oltre 70 cantine, con una presenza significativa di aziende etnee, animeranno la serata con degustazioni e incontri. Saranno presenti produttori da Pantelleria, dalle Isole Eolie e un’area dedicata al territorio ospite con 10 cantine dai Campi Flegrei e dal Vesuvio. Questa conoscenza potrà essere approfondita nella stessa giornata grazie a una speciale Masterclass organizzata in collaborazione con l’Associazione Italiana Sommelier e l’Organizzazione Nazionale Assaggiatori di Vino. In programma talk, degustazioni guidate, momenti musicali e un’area food con eccellenze gastronomiche siciliane, per un’esperienza che intreccia gusto, conoscenza e territorio.

Novità 2025 per i residenti: i residenti di Belpasso avranno uno sconto esclusivo sul biglietto. Al momento dell’acquisto, basterà inserire il codice BELPASSO25 per vedersi applicato lo sconto.

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.