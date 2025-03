L’Amministrazione comunale di Mascali, guidata dal sindaco Luigi Messina, ha compiuto un passo significativo verso il miglioramento dei servizi sociali per la comunità anziana. Con una delibera di Giunta, ha aderito al bando dell’Assessorato regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del lavoro, intitolato “Rafforzamento dei servizi e delle reti territoriali a favore delle persone con limitazioni dell’autonomia, anche al fine di promuovere la conciliazione vita-lavoro”.

Il progetto cardine di questa iniziativa è la rifunzionalizzazione dell’edificio ex Gil di Nunziata di Mascali, che sarà trasformato in un centro per servizi sociali e socioassistenziali. L’investimento previsto è di circa 400 mila euro.





L’assessore ai Lavori pubblici, Veronica Musumeci, illustrando i dettagli del progetto, evidenzia come esso sia pensato per “contrastare la solitudine e promuovere la socializzazione degli anziani. Il centro offrirà una vasta gamma di servizi, iniziative e interventi, tra cui attività ricreativo-culturali e di svago, rivolti a quella fascia di popolazione che, pur non necessitando di assistenza sanitaria, richiede supporto per mantenere una vita sociale attiva”.

“Con l’attuazione del progetto, si persegue il benessere di una fascia fragile della popolazione, benessere inteso non come mancanza di malattia, ma come condizione di persona-parte della rete di comunità – ha spiegato l’assessore Musumeci. “Il progetto riconosce il bisogno di aiuto della persona anziana nell’affermare il suo diritto all’inserimento sociale e promuove azioni positive finalizzate ad incoraggiare le esperienze aggregative e a mantenere una vita sociale attiva”.





Il sindaco Luigi Messina ha aggiunto: “Questo progetto rappresenta un impegno concreto dell’Amministrazione comunale verso i nostri anziani, una risorsa preziosa per la nostra comunità. Vogliamo creare un luogo accogliente e inclusivo, dove gli anziani possano sentirsi parte attiva della società, superando l’isolamento e la solitudine. L’ex Gil di Nunziata diventerà un punto di riferimento per attività sociali, culturali e ricreative, contribuendo a migliorare la qualità della vita dei nostri concittadini più anziani”.

