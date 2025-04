Il Comune di Palermo avvia una nuova procedura pubblica per il potenziamento dei servizi destinati ai minori e per il supporto alle famiglie, in attuazione di provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria.

L’intervento, dal titolo “Accoglienza residenziale per i minori e azioni di supporto alle famiglie in seguito a provvedimento dell’Autorità Giudiziaria”, sarà finanziato attraverso le risorse del programma PN Metro Plus 2021-2027 – Priorità 4 “Servizi per l’inclusione e l’innovazione sociale” – per un totale di 13.814.484,00 euro.

L’assessorato alle Attività sociali e socio-sanitarie del Comune di Palermo prevede che circa 12 MLN di euro siano destinati al sistema già consolidato dell’accreditamento per i minori inseriti in struttura residenziale a seguito di provvedimento dell’Autorità giudiziaria.

La restante somma, ovvero € 1.461.646,91, invece sarà utilizzata, tramite procedura di gara utile all’individuazione di un soggetto terzo (operatore economico/RTI), per servizi complementari a sostegno dei minori presenti in comunità alloggio o a rischio di istituzionalizzazione. I servizi erogati avranno durata di 24 mesi.

L’obiettivo è quello di realizzare, in sinergia con altre azioni, una serie di servizi ed interventi che mirano al contrasto della povertà educativa e delle disuguaglianze sociali, alla realizzazione di interventi finalizzati al sostegno del ruolo e delle funzioni genitoriali e alla tutela dei minori.

L’azione principale è soprattutto quella di prevenire l’inserimento del minore in comunità attuando tutte le azioni a sostegno della famiglia e a supporto della genitorialità.

“Con questa azione – spiega Rosi Pennino, assessore alle Attività sociali e socio-sanitarie del Comune di Palermo – vogliamo rafforzare il supporto alle famiglie attivando interventi finalizzati alla deistituzionalizzazione dei minori. Attraverso l’attivazione di servizi innovativi miriamo a un percorso di reinserimento dei minori nel loro contesto di vita e familiare. Per questo dobbiamo far sì che le famiglie attraverso un supporto specifico, sappiano gestire autonomamente la propria esistenza e quella dei figli, emancipandosi dagli interventi e dai servizi offerti dalle istituzioni assistenziali. Questa progettualità a valere sul PN Metro plus è un’occasione per rinnovare il sistema di presa in carico dei minori e delle famiglie che vivono condizioni di vulnerabilità e di svantaggio sociale introducendo nell’attuale sistema le metodologie innovative più recenti al passo con le normative vigenti.”

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.