Si ampliano le azioni educative in favore dei minori del Distretto socio sanitario 42 grazie al via libera da parte del Comitato dei Sindaci del Distretto alla pubblicazione della Manifestazione di interesse per la costituzione di un elenco di associazioni e società sportive dilettantistiche per lo svolgimento di progetti di promozione dello sport, dell’educazione alimentare, della socializzazione e integrazione.

Si tratta di un’azione fortemente voluta dall’Assessorato alle Attività sociali e socio-sanitarie del Comune di Palermo, che intende istituire un elenco di associazioni e società sportive dilettantistiche a supporto dei servizi educativi territoriali.

Le attività educative e sportive messe in campo dai soggetti aderenti saranno finanziate con risorse della quota servizi del Fondo povertà.

Il servizio sarà rivolto agli utenti di età compresa tra i 6 e i 18 anni, segnalati dai Servizi Sociali, e avrà l’obiettivo di offrire opportunità di crescita e benessere psico – fisico ai minori e alle loro famiglie.

Alla Manifestazione di interesse possono partecipare i soggetti regolarmente iscritti al Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive dilettantistiche del CONI con sede operativa nei rispettivi comuni aderenti al DSS 42 (Palermo, Piana degli Albanesi, Ustica, Santa Cristina Gela, Lampedusa e Linosa, Belmonte Mezzagno, Villabate, Monreale, Altofonte).

Tra le azioni degli enti aderenti sono previste attività formative per i genitori sulla corretta alimentazione e sulla dipendenza da videogiochi e da social oltre alle attività sportive per ogni giovane utente che dovranno essere garantite 3 volte a settimana (per almeno due ore).

Tutte le attività saranno supportate da una equipe multidisciplinare (psicologo e nutrizionista) che avrà il compito periodicamente di monitorare e valutare il percorso degli utenti.

“Attraverso lo sport – spiegano il Sindaco Roberto Lagalla e Rosi Pennino alle Attività sociali e socio-sanitarie del Comune di Palermo – educhiamo i nostri giovani ad una vita sana e inclusiva. Lo sport è un potente strumento di rieducazione e di promozione di valori fondamentali come il rispetto, la solidarietà e l’uguaglianza. Stiamo investendo in un progetto educativo che ha come scopo principale quello di allontanare i giovani dalla vita virtuale ed educarli ad uno stile di vita sano che passa oltre che dallo sport anche dall’alimentazione. Per far sì che ciò avvenga è necessario il supporto di esperti che, in sinergia coi nostri servizi sociali, possano agganciare anche le famiglie. Spesso il problema non sono solo i giovani ma anche la mancanza di una educazione familiare per diversi motivi”.

I soggetti interessati possono presentare istanza e la documentazione richiesta esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo di posta elettronica certificata del Comune di Palermo settoreservizisocioassistenziali@cert.comune.palermo.it.

La presente manifestazione ed i relativi allegati sono disponibili e possono essere scaricati dal sito istituzione del Comunale di Palermo all’indirizzo www.comune.palermo.it nella “Sezione Avvisi”.

L’elenco è sempre aperto all’iscrizione dei soggetti interessati in possesso dei requisiti previsti.

