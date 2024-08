I sostenitori Siracusani del Referendum per la parziale abrogazione della legge elettorale Rosatellum, da mesi impegnati nella raccolta delle firme per il referendum “Io Voglio Scegliere”, per restituire ai cittadini italiani il diritto di scelta dei propri parlamentari, da 18 anni nominati dai leader dei partiti, hanno convocato una conferenza stampa all’Urban center di Siracusa, via Nino Bixio n. 1 per Giovedì 22 agosto, alle ore 10:30 per fare il punto della situazione.

Manca poco meno di un mese alla fine della raccolta firme, ma non cambia la congiura del silenzio attorno alle pur numerose e impegnative iniziative per diffonderlo più massicciamente nell’opinione pubblica.

Da qui un appello ai media locali e nazionali, della carta stampata, dei social e delle televisioni, di una più incisiva narrazione dell’importanza di questo fondamentale referendum per la difesa della Democrazia.

Allo stesso modo un appello a tutti i cittadini per una forte e coesa partecipazione nella raccolta delle firme per questo referendum, che costituisce l’azione più efficace e incisiva per rompere le logiche del rifiuto della partecipazione democratica e della rinuncia al diritto di voto, per rilanciare al contrario l’interesse di tutti i cittadini alla riappropriazione dei propri diritti, ed alla gioia della ripresa dell’impegno democratico, a partire dalla partecipazione a questa conferenza stampa.





Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.