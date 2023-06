Cub Trasporti Palermo e Provincia

Palermo 16 Giugno 2023

P.ZZA P. Camporeale 27 90138 – Palermo Tel. Cell. 3492608172

Pec. cubtrasportipalermo@pec.it E-mail: a.vitale@cub.it

COMUNICATO STAMPA

L’adesione allo sciopero di ieri 16 Giugno 2023 dei dipendenti di A.M.A.T. S.p.A., indetto da C.u.b. Trasporti Palermo ha registrato una massiccia adesione da lavoratrici e lavoratori, raggiungendo, alle ore 13:00, punte del 100% delle linee Tram e dell’80% delle linee del Gommato (Autobus).

E’ arrivata l’ora che l’azienda AMAT S.p.A. DI PALERMO metta in un tavolo le vertenza ricevute trovando una soluzione che soddisfi lavoratrici e lavoratori ridistribuendo così un livello di appagamento e di tranquillità a tutti i dipendenti e le loro famiglie.

Di certo la battaglia non terminerà fino al raggiungimento degli obiettivi che i dipendenti stanno richiedendo. E’ impensabile mantenere gli autisti in servizio oltre i 55 anni nonostante l’usura certificata dai medici, producendo continuamente inidonei, o non riconoscere alle lavoratrici e ai lavoratori il buono pasto atteso ormai da anni.

Pertanto chiediamo un confronto, che sia risolutivo, con l’azienda AMAT Di Palermo, per cogliere gli aspetti di questo importante risultato di mobilitazione del personale , aprendo di fatto un negoziato che renda un importante beneficio per tutti.

Cub Trasporti Segretario Generale F.to Antonio Vitale

Coordinamento Nazionale Cub Trasporti Vitale Antonio cell. 3492608172 E – mail: cubtrasporti.avitale@libero

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.