Esprimo grande soddisfazione per l’approvazione, da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche antidroga -, del progetto “RENDI LA TUA VITA STUPEFACENTE”.

Si tratta di un progetto, di importo pari a 99,6 mila euro, finalizzato alla realizzazione di interventi di prevenzione e contrasto alla tossicodipendenza che vede, tra i partner, il comune di Mussomeli con il coinvolgimento di enti del terzo settore e delle istituzioni scolastiche di secondo grado del territorio frequentate da studenti di tutti i comuni del vallone.

La proposta progettuale era stata presentata nell’ambito dell’Avviso pubblico per la selezione di progetti sperimentali in materia di prevenzione delle tossicodipendenze di cui al fondo per la prevenzione della dipendenza da stupefacenti (Legge n. 145/2018).

Il progetto è risultato tra i primi otto in tutta Italia.

Ringrazio la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ed il sottosegretario, Isabella Rauti, per avere dimostrato, attraverso il finanziamento di queste iniziative, sensibilità nei confronti di un tema divenuto di drammatica attualità, quello dell’abuso di stupefacenti tra giovani e giovanissimi, anche in aree geografiche e comunità del Paese che nel passato erano risultate immuni al fenomeno della tossicodipendenza e che, invece, anche le recenti operazioni delle forze di polizia locale ci dimostrano non essere tali.

A breve effettueremo la presentazione e del progetto con il coinvolgimento di tutti gli stakeholder coinvolti.

On. Giuseppe Catania

Deputato Assemblea Regionale Siciliana

Gruppo Fratelli d’Italia

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.