COMUNICATO STAMPA Palermo. Evento: L’arte che unisce. Presidente Rogato: “Lodevole iniziativa dell’Associazione Aesculapio”





“Un grande evento che esploderà il significato più alto della pace attraverso interventi professionali, esperienze personali e performance artistiche. Ringrazio tutti gli artisti che ci accompagneranno in questo progetto di esaltazione della bellezza e dell’arte” Questo quando detto dal presidende dell’associazione Ausculapio, Amedeo Rogato, da sempre impeganto, per il tramite dell’associazione, in attività culturali ed artistiche di notevole pregio. Appuntamento per giorno 26 febbraio alle 18:30 presso l’Ex Chiesa di San Mattia ai Crociferi in via Torremuzza 20, a Palermo. Parteciperanno diverse eccellenze nei rispettivi campi culturali ed artistici, quali Sikè sax quartet, Sandra Zerilli, Giuseppa Miranda, Antonio Sindona, Black,n’white, e la patecipazione di M.E. Scacciaferro e A. Nogara. “Bisogna fare un plauso per l’iniziativa portata avanti dall’Associazione Aesculapio, la quale in un momento storico come quello che stiamo vivendo, ci ricorda l’importanza di perpetrare la pace, in una delle modalità che ha sempre fatto da collante fra le varie culture e società. Per cui – conclude il presidente Rogato – spero nella partecipazione di coloro i quali stiano leggendo, al fine di dare ampia evidenza di tale lodevole iniziativa”.





Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.