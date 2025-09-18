Mascali si conferma sempre più all’avanguardia nel campo della sostenibilità energetica.

L’Amministrazione ha avviato da tempo un ambizioso progetto per la costituzione di una comunità energetica rinnovabile, un’iniziativa che mira a ridurre significativamente l’impatto del caro energia sui cittadini e sulle imprese locali.

Grazie a un contributo regionale di circa 14mila euro, l’ente ha potuto dare il via a questa importante iniziativa. E per garantire il successo di questo progetto, l’Amministrazione ha deciso di avvalersi della competenza del prof. Sebastiano D’Achille, che ha accettato di offrire il suo supporto a titolo gratuito.





L ‘evoluzione della tecnologia apre la strada a modelli innovativi di gestione dell’energia. In parallelo si assiste anche all’evoluzione del quadro normativo europeo, che punta alla centralità del cittadino consumatore/produttore (prosumer), al quale deve essere garantito un accesso più equo e sostenibile al mercato dell’energia elettrica. In questo quadro assumono rilevanza le “Comunità Energetiche”, il cui obiettivo è di permettere ai cittadini di creare forme innovative di aggregazione e di governance nel campo dell’energia per creare vantaggi per i singoli e la comunità – sia economici sia di qualità della vita e di erogare servizi sul territorio. Un percorso avviato con deliberazione del Consiglio comunale del 23 maggio 2023.





L’Amministrazione comunale attraverso la riapertura dei termini dell’avviso pubblico per la costituzione della comunità energetica invita la cittadinanza a compilare l’apposita manifestazione di interesse, inviandola via pec al protocollo del Comune. Come sottolinea l’assessore alle Politiche energetiche Veronica Musumeci, i cittadini e le imprese presenti sul territorio possono entrare a fare parte della prima comunità energetica istituita a Mascali in qualità di “produttore di energia”, di “consumatore” e di “prosumer”.

