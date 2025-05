S’intitola “L’educazione sbagliata” (Capponi editore) il libro di Duilio Scalici che sarà presentato alle 18 di mercoledì 21 maggio in piazzetta Bagnasco. Dialoga con l’autore Giovanna Cirino. Letture a cura di Federico Punzi.

Un evento che si realizza In collaborazione con l’associazione “Piazzetta Bagnasco” e Samo Onlus. Realtà, quest’ultima, che interverrà all’inizio per raccontare come “un educazione corretta” sia necessaria nella gestione delle cure palliative di cui si occupa quotidianamente.

Il libro

In un futuro prossimo, l’umanità si è rifugiata in un Eden artificiale: le Colonne d’Ercole, due isole lontane dal caos e dalla corruzione del vecchio mondo, sono state progettate per essere un modello di perfezione e purezza. Qui ogni regola è studiata per prevenire il male e scongiurare gli errori che avevano portato alla rovina del pianeta. Ma, sotto un’apparente armonia, si nascondono verità proibite e bugie ben celate.

PALERMO, SICILIA

