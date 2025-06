Valorizzare il territorio, incentivare il turismo, rilanciare i piccoli Borghi siciliani, l’obiettivo del programma dei “Borghi Smart – Radici Connesse” promosso da ESIDIA – Ente Siciliano per l’Innovazione Digitale e l’Intelligenza Artificiale.

L’idea è quella di creare una interconnessione tra innovazione e memoria, tra tra tecnologia e persona, tra efficienza e autenticità per realizzare un modello replicabile di sviluppo “il cuore vivo del patrimonio siciliano”.

Tra gli obiettivi, accompagnare alla trasformazione digitale i centri storici minori della Sicilia attraverso un percorso concreto ed integrato, adottando soluzioni di comunicazione, gestione dei servizi, tecnologie emergenti.

Il recupero è la valorizzazione delle raadici storiche, artistiche e culturali di ciascuno dei borghi coinvolti nel progetto rappresentano il punto fermo dell’iniziativa. Non elementi da conservare passivamente, ma risorse vive con cui costruire nuove narrazioni e nuove opportunità.

Con queste modalità, i territori coinvolti rafforzeranno la propria visibilità e, di conseguenza, riceveranno nuovi e più ampi flussi di visitatori, riuscendo a costruire un’identità contemporanea senza rinunciare alla propria storia.

Fortemente voluto dal presidente, Antonino Sapienza, il programma punta a creare una rete regionale di territori connessi, intelligenti, capaci di generare impatto economico, rigenerazione culturale e coesione sociale. In linea con gli obiettivi del PNRR e con le principali strategie nazionali ed europee per l’innovazione, “Borghi Smart – Radici Connesse” rappresenta una proposta concreta per una nuova visione dei piccolii centri: luoghi in cui la tradizione dialoga con l’innovazione, e dove le tecnologie più avanzate sono al servizio delle persone, della bellezza e della sostenibilità.

I primi Borghi stanno già sperimentando queste soluzioni, avviando così un cambiamento profondo e strutturato nella gestione del patrimonio, nella promozione turistica e nell’interazione con cittadini e visitatori. ESIDIA invita gli enti ad aderire a questa visione consapevole. “La vera innovazione parte dalle comunità e cresce dove le radici incontrano il futuro”.

Luogo: Messina

