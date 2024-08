“Un progetto in quattro stralci i cui lavori dovrebbero partire entro il 2024 e prevedono la realizzazione di parcheggi e di un parco urbano, la demolizione e ricostruzione di alcuni edifici esistenti, il recupero delle torri Morandi quale spazio museale ed espositivo, ma soprattutto una nuova viabilità per il villaggio di Torre Faro, per un importo complessivo di 10 milioni di euro. Cambia il volto del villaggio marinaro di Torre Faro che finalmente si dota anche di una viabilità alternativa. Una proposta nata dalle istanze dei residenti che ho fatto mia e ho portato avanti sin dal mio insediamento e che oggi trova riscontro nel progetto portato avanti dall’assessorato alle infrastrutture e ai lavori pubblici del Comune di Messina.

Un progetto che vedrà la luce nel 2026, data in cui è previsto il completamento, e che prevede, a seguito di alcuni espropri di terreni agricoli, la realizzazione di un nuovo accesso a nord del parcheggio e alle Torri Morandi, con una nuova viabilità che di fatto bypassa il paese, immettendosi direttamente in via Senatore Arena e liberando il villaggio costiero dalla morsa del traffico. Un provvedimento che si rende necessario per la serenità e l’incolumità dei residenti, spesso costretti a fare i conti con l’incremento del traffico, specie in concomitanza dei grandi eventi che sempre più attraggono spettatori verso l’arena.” A dichiararlo il consigliere comunale e capogruppo del gruppo consiliare “Basile Sindaco”, Francesco Cipolla. “Il progetto – spiega Cipolla – costituisce un ulteriore passo avanti verso la pedonalizzazione dell’area e testimonia ancora una volta l’impegno di questa amministrazione verso una zona dalla straordinaria bellezza che va difesa e tutelata.”

