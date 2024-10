Piazza gremita e uomini e donne di ogni età rapiti dalla voce della cantante catanese Angela Di Mauro, protagonista indiscussa della XX edizione della Festa della noce di Motta Camastra.



Le note della “Angels cover band”, composta da

Valerio Riolo, alla batteria, Salvo Puglisi, alle tastiere, Giovanni Aloi, al basso, e Salvo Di Bella, alla chitarra, per oltre due ore hanno infiammato Piazza Croce dando inizio, nel giorno del Santo Patrono San Michele Arcangelo, ai veri festeggiamenti che continueranno fino al 6 ottobre.

Un evento unico, che sin dalla prima nota ha coinvolto il pubblico della piazza trasportato dal suono della grintosa Angela Di Mauro in uno spensierato viaggio di emozioni musicali.

“Can’t take my eyes off of you” di Gloria Gaynor, “Ma non tutta la vita” dei Ricchi e Poveri, e “Pazza” di Loredana Bertè fra i tanti brani interpretati da Angela Di Mauro hanno letteralmente fatto impazzire il pubblico, generoso negli applausi, che ha richiesto numerosi bis.

Ad impreziosire lo show, presentato da Lisa Sorbello, le coreografie della scuola danza Elianto Country Western Line Dance di Antonella Messina, capaci di far ballare anche molti cittadini Mottesi e i tanti turisti arrivati da ogni parte della Sicilia.





