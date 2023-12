Vivere l’ebbrezza del volo non senza avere conosciuto gli aeromobili all’interno dell’hangar di Boccadifalco. Un’esperienza unica, quella che vivrà sabato 16 dicembre all’aeroclub Beppe Albanese, diretto dall’Ingegnere Fabio Giannilivigni. un gruppo di ragazzi diversamente abili residenti nel comune di Collesano, grazie all’iniziativa promossa dal gruppo Facebook M.R.N. amministrato da Nicolò Sanacore, anima di numerose iniziative che danno modo ad associazioni del territorio di partecipare a momenti di vera inclusione sociale.

“Rombo di Natale” è il titolo di questo evento, volto a trasmettere la passione per il volo e per la città di Palermo, che avrà inizio alle 9. Dopo un primo briefing, i ragazzi saranno coinvolti dai piloti nei controlli di sicurezza di rito degli aeromobili, per poi salire a bordo e decollare effettuando un volo panoramico sulla città di Palermo della durata di circa 30 minuti.

L’attività si concluderà intorno alle 13:30 con la consegna del battesimo dell’aria a ogni partecipante.

Luogo: Aeroclub “Beppe Albanese”, Piazza Pietro Micca, PALERMO, PALERMO, SICILIA

