Prosegue con successo la stagione teatrale “Kallipolis” diretta da Alfio Zappalà, organizzata da ArchiDrama, con il patrocinio del Comune di Giarre tra lo storico e rinnovato Cine Teatro Rex di Giarre e il Cine Teatro Garibaldi dove, sabato 31 gennaio (ore 17:30 – turno pomeridiano e ore 20:30 – turno serale), si terrà lo spettacolo “Due dozzine di rose scarlatte”.

Indiscussi protagonisti dell’esilarante commedia degli equivoci, scritta da Aldo De Benedetti, Toti Mancuso e Totino La Mantia sotto i riflettori per la brillante regia di Giampaolo Romania che conserva l’eleganza e il garbo del testo originale raccontando la crisi coniugale di una coppia messa sottosopra dall’arrivo di un misterioso mazzo di rose. Ecco che così, da questa consegna inspiegabile, parte una girandola di sospetti, bugie, malintesi e tragicomici tentativi di mettere ordine nella vita di famiglia. Con il loro ritmo inconfondibile, Toto e Totino, trasformano un semplice gesto in un vortice di comicità che svela quanto l’amore, anche quando fa arrabbiare, sappia sempre sorprendere. In scena anche le straordinarie attrici Elena Melardi e Mariarita Sgarlato.





“Oltreché per gli straordinari protagonisti, ho scelto di inserire questo spettacolo per la trama che gioca tra equivoci e seduzione, ritraendo con grazia la monotonia coniugale e tratteggiando con delicatezza emozioni universali come l’amore, la gelosia e il desiderio di ciò che evade dalla routine. L’umorismo diventa così veicolo per indagare con leggerezza le sfumature dell’animo umano, mantenendo però la compostezza e la garbatezza del testo di De Benedetti. Con le sue rose scarlatte e i fraintendimenti, la vicenda si trasforma, pertanto, in un’atmosfera di risate e tenerezza, capace di parlare a un pubblico ampio, sensibile e desideroso di divertirsi. Il risultato è un intrattenimento mai esibito, per un’esperienza di teatro piacevole, sorridente e al tempo stesso riflessiva”, dichiara Alfio Zappalà, direttore artistico della stagione teatrale “Kallipolis”.





Questi gli appuntamenti in programma al Cine Teatro Rex (turni: venerdì pomeridiano ore 18:00 – sabato pomeridiano ore 17:30; sabato serale ore 20:30 – domenica pomeridiano ore 17:30): il 13, 14, 15 Febbraio – Elena Strada, Ruggero Franceschini, Alberto Baraghini in “Notti” di F. Dostoevskij, regia di R. Badhan; il 20, 21, 22 Marzo – Claudio Casadio in “Gli innamorati” di C. Goldoni, regia di R. Valerio; il 14, 15, 16, 17 Maggio – Pippo Pattavina in “Il Piacere dell’onestà” di L. Pirandello, regia di G. Ferro.

Questi gli appuntamenti in programma al Cine Teatro Garibaldi (turni: pomeridiano ore 17:30 – serale ore 20:30): il 14 Marzo – Matthias Martelli in “Mistero Buffo” di D. Fo e F. Rame, regia di E. Allegri; il 28 Marzo – Mario Incudine in “Archimede” di C. Di Quattro, regia di A. Pizzech; il 2 Maggio – Gino Astorina in “Non è vero ma ci credo” di P. De Filippo, regia di G. Romania; il 30 Maggio – Eduardo Saitta e Francesca Agate in “Lo scambio” di A. Capodici, regia di P. Milazzo.





—

BIGLIETTO INTERO € 25,00

RIDOTTO UNDER 30 € 15,00

Biglietti acquistabili online al link:

https://www.liveticket.it/opera.aspx?Id=630752

o presso il BOTTEGHINO DEL CINE TEATRO REX:

LUNEDI E VENERDI

09:30 – 11:30

MARTEDI E GIOVEDI

18:30 – 20:30

Luogo: Cine Teatro Garibaldi , Via Giuseppe Garibaldi , 30, GIARRE, CATANIA, SICILIA

