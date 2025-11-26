Il fuoriclasse palermitano, amatissimo dal pubblico, sarà in scena il 29 novembre

Con “Pirandello. Questo, codesto e quello” di Salvatore Ferlita e Sergio Vespertino (che cura anche la regia) prosegue, a Giarre (Ct), la brillante rassegna teatrale “Kallipolis” diretta da Alfio Zappalà, organizzata da ArchiDrama, con il patrocinio del Comune di Giarre. Il fuoriclasse palermitano, Sergio Vespertino, amatissimo dal grande pubblico, sarà in scena, al Cine Teatro Garibaldi di Giarre, sabato 29 novembre alle ore 17.30 (replica alle ore 20.30). Lo spettacolo intitolato al Premio Nobel agrigentino, scritto a quattro mani, è accompagnato da gradevoli musiche originali.

Sotto i riflettori i celebri “fantasmi” di Luigi Pirandello che, come noto, nutriva forte passione per lo spiritismo. Pirandello era solito dare udienza ai fantasmi, a quelle presenze larvali che di tanto in tanto lo imploravano per ottenere cittadinanza letteraria, nella speranza di essere accolti nel canale di scorrimento della “presunta” vita vera. Erano i signori personaggi delle sue future novelle. Ma se un giorno, a recarsi dal grande scrittore, fossero invece i personaggi noti delle sue novelle, delle commedie o dei romanzi? Quelli ormai di dominio pubblico, perché bene o male incontrati a scuola o nei teatri: se fossero, dunque, loro i questuanti? Venuti fuori dalle pagine, sbucati dalle tavole di un palcoscenico, sospinti dal motore dell’insoddisfazione, stanchi della maschera finora indossata, adesso sono loro a chiedere all’autore conto e ragione, rinfacciandogli l’ignominia alla quale sono stati inchiodati, volendo a tutti i costi restituirgli la loro “croce”. E mentre il clima si fa arroventato e la vertigine si impossessa di tutti quanti, personaggi e autore compreso, i ruoli si ribaltano: è Pirandello stavolta a non poterne più, a volersi liberare dei legacci d’inchiostro e mentali che lo avvinghiano alle sue opere per mostrare, finalmente, il vero volto che gli appartiene, inusitato e sorprendente.

«Mantenendo il giusto rigore che richiede un autore del calibro di Pirandello -, abbiamo impostato uno spettacolo di narrazione che vuole stare lontano dai soliti cliché: portiamo in scena un nuovo modo di raccontare Pirandello», ribadisce Sergio Vespertino.

“Kallipolis”, la “Bella Città” di Giarre, è, lo rammentiamo, una stagione all’insegna dell’alto professionismo, che, organizzata tra i due palcoscenici della città di Giarre, lo storico e rinnovato Cine Teatro REX e il Cine Teatro Garibaldi, compendia dodici spettacoli che saranno rappresentati fino al prossimo 30 maggio 2026. Sotto i riflettori, celebri interpreti della scena teatrale nazionale che si alterneranno alle eccellenze artistiche siciliane.

Questi i prossimi appuntamenti in programma al Cine Teatro Garibaldi (turni: pomeridiano ore 17:30 – serale ore 20:30): il 31 Gennaio – Toti Mancuso e Totino La Mantia in “Due dozzine di rose scarlatte” di A. De Benedetti, regia di G. Romania; il 14 Marzo – Matthias Martelli in “Mistero Buffo” di D. Fo e F. Rame, regia di E. Allegri; il 25 Aprile – Mario Incudine in “Archimede” di C. Di Quattro, regia di A. Pizzech; il 2 Maggio – Gino Astorina in “Non è vero ma ci credo” di P. De Filippo, regia di G. Romania; il 30 Maggio – Eduardo Saitta e Francesca Agate in “Lo scambio” di A. Capodici, regia di P. Milazzo.

Questi, a seguire, gli appuntamenti in programma al Cine Teatro Rex (turni: venerdì pomeridiano ore 18:00 – sabato pomeridiano ore 17:30; sabato serale ore 20:30 – domenica pomeridiano ore 17:30): il 5, 6,7 Dicembre – Enrico Guarneri in “L’Avaro” di Moliere, regia di G. Ferro; il 13,14,15 Febbraio – Elena Strada, Ruggero Franceschini, Alberto Baraghini in “Notti” di F. Dostoevskij, regia di R. Badhan; il 20, 21, 22 Marzo – Claudio Casadio in “Gli innamorati” di C. Goldoni, regia di R. Valerio; il 14, 15, 16, 17 Maggio – Pippo Pattavina in “Il Piacere dell’onestà” di L. Pirandello, regia di G. Ferro.

Biglietto intero = € 25 * Biglietto ridotto giovani Under 30 = € 15

Abbonamento 12 spettacoli GARIBALDI + REX € 210,00; Promo “Giovani a Teatro” under 30: 12 spettacoli Garibaldi + REX € 140,00; Abbonamento a 6 spettacoli (Garibaldi o REX) € 140,00; Promo “Giovani a Teatro” under 30: 6 spettacoli Garibaldi o REX € 80,00.

Botteghino unico al CINE TEATRO REX (via Teatro 14, Giarre) aperto il lunedì e il venerdì mattina (dalle 9:30 alle 11:30) e il martedì e giovedì pomeriggio (dalle 18:30 alle 20:30). È possibile utilizzare il proprio BONUS CULTURA per acquistare tutte le tipologie di abbonamento, anche i singoli biglietti. (Loghi: Carta Docente – Carta Cultura). La direzione artistica e l’organizzazione si riservano la possibilità di apportare variazioni al programma.

Info: 349 328 1556 – 388 304 2934 // cineteatrogaribaldi@gmail.com – cineteatrorexgiarre@gmail.com





