Sarà Maria Mazzotta la prossima protagonista – oggi 9 maggio alle 22 – di Sponde Sonore, la rassegna di Arci Tavola Tonda ai Cantieri culturali alla Zisa di Palermo.

Considerata la voce più importante e versatile del panorama pugliese e, più in generale, tra le più interessanti della world music europea, Mazzotta presenta a Palermo il suo nuovo lavoro discografico Onde, album in cui per la prima volta nel suo percorso di carriera ventennale – che l’ha vista come protagonista della Notte della Taranta e del Canzoniere Grecanico Salentino – ha scelto di esprimere la forza vitale e schietta della tradizione pugliese attraverso strumenti contemporanei e dal sapore suburbano. Il concerto fa parte del tour europeo iniziato a febbraio dopo che Onde è stato pubblicato anche in vinile con due nuovi brani rispetto all’album uscito alla fine del 2024.

Sul palco, l’interpretazione viscerale di Maria Mazzotta (voce, tamburello e percussioni) incontra le sonorità elettriche del post rock creando un connubio originale e profondo. Con lei i musicisti: Cristiano Della Monica (batteria, percussioni, elettronica) ed Ernesto Nobili (chitarra elettrica e chitarra baritona).

Dal 2020, anno che ha segnato il suo esordio solista con la pubblicazione dell’album “Amoreamaro”, Mazzotta non si è mai fermata esibendosi in oltre 200 concerti in più di 25 Paesi tra Europa, America Latina e Asia. Ed è proprio da questo viaggiare che è nato Onde. Un racconto sul continuo mutamento, in cui il mare risuona ovunque, dal dolce movimento che può cullare prima di trasformarsi in onda anomala e distruggere, facendo tabula rasa.

“Sento – dice Mazzotta – che la tradizione in realtà contiene in sé sia la dolcezza della poetica dei testi di amore che possono essere rappresentati da un’onda che ti culla, che ti rilassa, ma al tempo stesso anche la durezza di suoni più aspri come quelli suburbani, un po’ rock, che hanno accompagnato la mia adolescenza. Custodisce al proprio interno numerose metafore e molteplici stati d’animo che come le onde marine possono assumere mille forme”.

BIO Maria Mazzotta

Giovanissima si dedica allo studio del pianoforte (per 7 anni), poi dell’arpa (per 3 anni) presso il Conservatorio “Tito Schipa” di Lecce, e nel 1998 avviene il primo approccio con i canti della tradizione salentina attraverso l’ascolto delle fonti originali e la partecipazione attiva ai canti di riproposta.

Dal 2000 al 2015 fa parte del Canzoniere Grecanico Salentino, band con la quale incide 6 album e partecipa ai più importanti festival internazionali di world music.

Frequenta diversi workshop e masterclass approfondendo le varie tecniche vocali; con Sayeeduddin Dagar, tra i più noti cantanti Dhrupad Indiani, e con Bobby McFerrin che la sceglie per duettare nell’edizione 2008 del “Bari in Jazz”.

Volgendo lo sguardo ad est si appassiona alla musica balcanica e a soli 21 anni inizia una ricerca musicale presso vari musicisti di diverse nazionalità dell’est (greci, albanesi, macedoni, croati, rumeni, bulgari e tzigani che incontra nei suoi numerosi concerti). Da qui nasce il sodalizio col violoncellista albanese Redi Hasa che si completa fondendosi in una simbiosi musical-culturale da cui scaturisce il duo “Hasa-Mazzotta”, protagonisti di importanti tour e due album: Ura e Novilunio.

Nel 2006 fa parte dell’Orchestra Notte della Taranta diretta da Ambrogio Sparagna. Dal 2011 al 2014 è voce solista della stessa con la direzione di Ludovico Einaudi, di Goran Bregovic e di Giovanni Sollima.

Dal 2013 collabora, in qualità di cantante, con la compagnia di danza di Miguel Angel Berna realizzando gli spettacoli “Mediterraneo”, “La jota e la taranta”, “Cardia”, “Dos Tierras” esibendosi in diversi teatri nel mondo tra i quali Teatro Olimpico di Roma, Teatro Petruzzelli di Bari, Teatro del Canal di Madrid, Suzanne Dellal di Tel Aviv.

Nel 2015 partecipa come cantante nella nuova pellicola di Carlos Saura “La jota”.

Nel 2020 pubblica “Amoreamaro”, album di debutto solista che ha ottenuto un grande riscontro dal pubblico e dalla critica musicale. Maria Mazzotta è tra i cinque finalisti delle Targhe Tenco nella sezione “Interprete di canzoni”; si classifica al nr. 8 (tra 708 nominati) tra i migliori dischi dell’anno nella World Music Chart Europe e al nr.9 della Transglobal World Music Chart, charts internazionali stilate da esperti giornalisti di settore; terzo posto al Premio Loano della tradizione; premio della giuria internazionale al Premio Parodi; selezionata per Womex (Portogallo), International Kulturbörse Fribourg (Germania) e Fira Mediterrania de Manresa (Spagna); finalista per il Preis der Deutschen Schallplatten Kritik (Germania) e per il FolkHerbst (Germania).

Vanta numerose collaborazioni con artisti nazionali ed internazionali, tra questi: Bobby McFerrin, Ibrahim Maalouf, Rita Marcotulli, Ballake Sissoko, Piers Faccini, Justin Adams e Juldeh Camara, Mannarino, Orchestra di Piazza Vittorio, Hysni (Niko) Zela e Fanfara Tirana, Eva Quartet, Klapa Otok, Bojken Lako, Raiz, Roy Paci, Raffaele Casarano, Bijan Chemirani, Mario Arcari, Rocio Molina.

Nel corso della sua carriera ha partecipato ad importanti rassegne e festival nazionali ed internazionali, tra questi: Womad (Australia, Nuova Zelanda, Uk), GlobalFest (New York), South by Southwest (Texas), Womex (Portogallo, Grecia), Small World Music Festival (Canada), Rainforest (Malesia), TarabTanger (Marocco), Soglie (Arabia Saudita), Babel Med Music (Francia), Les Suds a Arles (Francia), Sete Sois Sete Luas (Portogallo e Spagna), Karneval der Kulturen (Germania), At-tension (Germania), Festival Mito (Milano).









Luogo: Arci Tavola Tonda, Via Paolo Gili , PALERMO, PALERMO, SICILIA

