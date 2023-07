Concerto Filarmonica Scala di Milano alla scalinata della cattedrale di Noto , domenica 9 Luglio. Una delle più importanti aziende che ha deciso di supportare l’evento è la IREM SPA.

“ Ritengo che sia molto importante per Irem , azienda attiva da più di 40 anni nel settore energia nei mercati internazionali con quartier generale a Siracusa,supportare questo bellissimo evento culturale in un luogo magico come la cattedrale di Noto, che contribuisce a migliorare la qualità della vita dell’intera comunità- ha dichiarato l’amministratore delegato di Irem Giovanni Musso – Oggi le aziende devono farsi carico di una nuova missione, assumere nuove responsabilità realizzando iniziative con finalità sociali per diventare sempre più sostenibili. I principi della sostenibilità sono quelli a cui si ispirano le imprese per un corretta governance in linea con le nuove logiche gestionali”

Soltanto 700 persone potranno seguire il concerto dal vivo accomodandosi ai piedi della scalinata della Cattedrale in un ambiente esclusivo e di particolare suggestione accedendo anche ad un pacchetto corporate che include biglietto di ingresso, welcome drink, cena post evento e catalogo della serata. I biglietti si acquistano su VIVATICKET.

Prezzi dei biglietti : 50€, 80€, 120€ e 350€ ( di questi solo 100 corporate con concerto + cena)

9 luglio 2023 ore 21.30

