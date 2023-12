CHIARAMONTE GULFI – Un evento sold out, un pubblico partecipe e caloroso, una finalità importante: donare il ricavato al CEA (Centro Educativo Alzheimer) di Ragusa. “Ricordando i Pooh”, il personale concerto di beneficenza del cantante e tastierista Marco Guccione, è stato un successo con un pubblico che più volte, presso il teatro Sciascia di Chiaramonte Gulfi, lo ha applaudito!

Marco Guccione, ragazzo trentaduenne comisano, dopo essersi laureato in Economia presso l’Università degli Studi di Catania e aver lavorato nel settore della Business Intelligence durante gli anni lavorativi svolti a Roma, lavora da sei anni in Banca ma non ha mai abbandonato la passione per la musica (cantare e suonare le tastiere) portandolo sia ad ottenere nel 2018 il “Premio Rai Cinema Channel” per aver composto, arrangiato e registrato i brani strumentali del docufilm vincitore scritto e diretto dall’attrice Virginia Barrett, sia a ricevere i personali complimenti da Roby Facchinetti dei Pooh per aver realizzato un concerto solista con le stesse sonorità tastieristiche, passione ed energia che hanno caratterizzato la leggendaria band.

“L’idea di questo concerto è nata a seguito della scomparsa di mio nonno Filippo, anni che mi hanno permesso di capire l’importanza di quanto la musica possa esser d’aiuto a questi malati in quanto, secondo me, è vero che la demenza fa dimenticare molte cose importanti ma le emozioni e i ricordi- sottolinea Marco Guccione – catturati tramite la musica sono ancorati fortemente e sta a noi animarle così da regalare a loro qualche sorriso ed emozione. Inoltre, ho avuto modo di notare quanto sia importante, per loro e le rispettive famiglie, avere un centro educativo di riferimento e per questo ho scelto di donare i 1000 euro raccolti al CEA di Ragusa, un centro composto da giovani professionisti guidati dalla responsabile dott.ssa Stefania Carbonaro”.

All’evento, tra le autorità e collaboratori attivi, erano presenti il Sindaco Prof. Mario Cutello, il vice Sindaco Elga Alescio, il Presidente della Pro Loco Lucio Mole’, Carmelisa Paravizzini, il Cav. Uff. Roberto Guccione e molti amici marmisti del nonno di Marco.

Giorni Infiniti, Dammi solo un minuto, Piccola Katy, L’ultima notte di caccia, “L’anno, il posto, l’ora”, Il cielo è blu sopra le nuvole, Cercando di te, Uomini soli, Tanta voglia di lei, Pensiero, Buona fortuna, Non siamo in pericolo, Parsifal: alcuni dei brani che hanno conquistato i presenti ed ovviamente il concerto si è concluso con lo storico brano dei Pooh, Chi fermerà la musica.

Durante la serata sono stati presenti due ospiti: il giovane Patrizio Cassibba che ha cantato “Supereroi” di Mr. Rain e il tenore Alessandro Cassibba che ha eseguito “Il mare calmo della sera” di A. Bocelli e “Miserere” di Pavarotti Zucchero insieme al nipote Marco Guccione.

Marco sostiene che nella vita bisogna sempre inseguire le proprie passioni, mettere impegno in quello che si fa e credere che a far col cuore non si sbaglia mai!

Luogo: Chiaramonte Gulfi, CHIARAMONTE GULFI, RAGUSA, SICILIA

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.