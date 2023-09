La città di Londra ha ospitato una tre giorni di confronto e formazione organizzata da H Advice, network professionale che conta oltre 140 professionisti (avvocati d’affari, solicitors, dottori commercialisti e revisori legali).



La prestigiosa zona di Temple ha fatto da cornice a un evento imperdibile per tutti coloro che si occupano di Wealth Planning & Asset Protection. Durante l’incontro, i partecipanti hanno esaminato gli strumenti di pianificazione e protezione patrimoniale nel contesto internazionale.



Il responsabile della sede inglese di HAIN, il palermitano avvocato tributarista e tax solicitor Daniele Giacalone, ha espresso la sua soddisfazione per l’alto livello di partecipazione e per la qualità dei dibattiti svoltisi.



“Un ringraziamento particolare, oltre al Comitato Scientifico della scuola e ai relatori, va all’Avv. Gianni Di Matteo, all’On. Simone Billi, al Cav. OSI Dott. Alessandro Belluzzo, al Dott. Mauro Marzocchi, al Prof. Avv. Angelo Cuva, alla Dott.ssa Erika Cresti e al Dott. Nicolò La Barbera, che hanno aperto i lavori”, ha dichiarato l’Avv. Dott. Giacalone.



“Dopo l’appuntamento estivo di Londra, preceduto dallo scorso incontro annuale nel Principato di Monaco, H Advice guarda già al futuro con nuove sfide. Molti colleghi hanno già confermato la partecipazione ai prossimi incontri che si terranno, a partire da novembre 2023, negli Emirati Arabi, a Gorizia e Nova Gorica, a Rimini e San Marino e in Svizzera”. Gli appuntamenti saranno incentrati sulla pianificazione e protezione patrimoniale, sulla pianificazione successoria e sulla fiscalità internazionale, per dare continuità a quanto già fatto a Londra.



H Advice Business School, in occasione dell’evento, ha anche annunciato il futuro l’ingresso nel Comitato Scientifico di un nuovo membro, l’avvocato tributarista Paola Pregliasco, del Foro di Firenze.

