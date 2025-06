Il mare straordinario messaggero di speranza e libertà è questo il cuore di “Vela & Salute”, la veleggiata di solidarietà e impegno civico voluta dalla Lega Navale Italiana, con le sue sezioni della Sicilia orientale e da Arnas Garibaldi di Catania, che si è conclusa con grande entusiasmo, partecipazione e condivisione al porto di Catania. Dopo le tappe a Pozzallo, Marzamemi, Siracusa, Augusta e Capo d’Orlando, Milazzo, Messina, Riposto e Aci Trezza, le barche della legalità, intitolate agli eroi moderni della giustizia e impiegate per questa speciale missione, si sono ricongiunte nel capoluogo etneo per far vivere ai numerosi presenti, com’è accaduto in tutti i porti toccati, una giornata emozionante all’insegna del mare libero e accessibile a tutti.

Per il gran finale non ha voluto far mancare la sua presenza il presidente nazionale LNI, ammiraglio di squadra Donato Marzano fortemente compiaciuto per gli importanti risultati della manifestazione. “Vela & Salute” – ha dichiarato Marzano – è certamente tra le iniziative più significative del programma nazionale “Mare di legalità” che utilizza barche confiscate alla criminalità organizzate e affidate dallo Stato alla Lega Navale Italiana per scopi sociali e per diffondere la cultura del mare. Con questa iniziativa – aggiunge – abbiamo messo l’accento sulla prevenzione della Talassemia e sulla promozione del dono del sangue, gesto fondamentale per la cura dei pazienti tutto l’anno, ribadito ancora una volta il nostro impegno civico sul fronte della legalità, ma è stata anche una gioiosa occasione per donare momenti di spensieratezza e leggerezza a chi per diverse vicissitudini si trova a dover affrontare vite irte di difficoltà”. Oltre 600 le persone con disabilità e fragilità coinvolte nelle varie tappe della navigazione lungo le coste della Sicilia orientale, presenti anche scout, scolaresche e diverse associazioni impegnate nel volontariato.

Grande soddisfazione anche da parte del contrammiraglio Agatino Catania, delegato regionale della Lega Navale Italiana che insieme al dott, Roberto Lisi responsabile dell’unità operativa di Talassemia di Arnas Garibaldi, ha promosso, organizzato e coordinato tutte le varie fasi della manifestazione. “Anche questa terza edizione ci ha consentito di veicolare importanti messaggi di prevenzione sanitaria e impegno sociale – evidenzia il contrammiraglio Catania – grazie all’impegno profuso dagli oltre 100 soci coinvolti che si sono alternati come equipaggio a bordo e come supporto a terra nei vari porti. Ma siamo grati – conclude – anche all’Assemblea Regione Siciliana e ai Comuni di Catania e Pozzallo per il patrocinio e a tutte le persone di buona volontà che ci hanno accompagnato lungo questo meraviglioso viaggio”.

Gran finale con le sette imbarcazioni che hanno dato vita a coreografiche manovre cinematiche di formazione nello specchio acqueo antistante piazza Europa per un suggestivo arrivederci alla quarta edizione di “Vela & Salute” che avrà inizio l’8 maggio 2026, in occasione della Giornata Internazionale della Talassemia.





Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.