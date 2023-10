Una festa di promozione territoriale, che ha coinvolto la cittadinanza, i numerosi turisti presenti ancora in città e le istituzioni. La 4^ edizione della kermesse Fishtuna si è conclusa ieri sera a Marsala tra applausi e apprezzamenti per il grande lavoro di valorizzazione, sia culturale e turistico, che delle tipicità enogastronomiche locali, con particolare riferimento alla pesca e al tonno, oltre che ai vini delle cantine del territorio presenti per l’abbinamento ai piatti preparati e offerti in degustazione, che al Marsala, di cui si festeggiavano in concomitanza i 250 anni dalla nascita. “Siamo soddisfatti e il bilancio è positivo – ha detto Marcello Cavalli, di Tempo Reale -. Abbiamo coniugato l’attenzione per le risorse del territorio e le sue bellezze storiche, archeologiche, naturalistiche, con le eccellenze enogastronomiche e le tematiche legate allo sviluppo economico relative agli stessi prodotti da recuperare e consumare nelle nostre tavole. E’ stata una bella edizione con la partecipazione di professionisti in vari ambiti. Non ci resta che comunicare, speriamo al più presto, la data della prossima edizione di Fishtuna”. Grande soddisfazione per la riuscita dell’evento è stata espressa anche dal sindaco, On. Massimo Grillo, e dal Presidente delle Strade del Vino di Marsala Terre D’Occidente, Salvatore Lombardo, che hanno evidenziato il momento di grande rilievo per la città, in un fine settimana ricco di appuntamenti organizzati per valorizzare il territorio in ogni suo aspetto. La manifestazione si è svolta da venerdì a domenica tra cooking show, talk show e spettacoli musicali e per la prima volta ha proposto una novità legata all’assegnazione di due tipologie di premi: i Fishtuna Awards, attribuito a varie personalità distintesi per l’impegno e la promozione dell’identità enogastronomica e territoriale della Sicilia, e il Premio giornalistico Fishtuna 2023, a cura dell’Ordine dei Giornalisti di Sicilia, assegnato a tre giornalisti, per la loro attività in ambito enogastronomico.

Questi i nomi dei primi premiati nelle rispettive categorie:

Fishtuna Awards

1. Giusi Battaglia – giornalista, intrattenitrice e talent del programma TV “Giusina in Cucina” in onda sul canale tematico Food Network

2. Gesualdo Vercio – VP Programming Warner Bros. Discovery – rete nazionale Food Network

3. Pucci Scafidi – fotografo

4. Jack Bruno – chef siciliano di fama internazionale

5. Antonio d’Alì Staiti e (Adele Occhipinti) – CEO & Sales Manager e CEO di SEI – Saline Ettore e Infersa;

6. Fabio Tagliavia – azienda Camparìa di Favignana

7. Carmelo Trentacosti – chef del ristorante MEC 1*stella Michelin

8. William Lombardo regista e sceneggiatore siciliano

Il Premio giornalistico Fishtuna 2023 a cura dell’Ordine dei Giornalisti di Sicilia

1. Max Firreri

2.Clara Minissale

3. Angela Sciortino

Novità di quest’edizione è stata anche la Mostra mercato permanente, realizzata in via Garibaldi, in collaborazione con l’Assessorato delle Attività Produttive della Regione Siciliana, e dedicata ai prodotti della dieta mediterranea e alle aziende produttrici del territorio siciliano. Alla serata di sabato, tra i protagonisti del talk show, è infatti arrivato l‘Assessore alle Attività produttive della Regione Siciliana, Edy Tamajo, che ha evidenziato come tra le mission del suo settore ci sia quella della promozione dei prodotti regionali con il sostegno alle aziende. Particolarmente apprezzato e partecipato è stato lo spettacolo di Paride Benassai, Alessandra Salerno e Marcello Mandreucci dal titolo “La lingua madre, musica & parole”, che si è tenuto sabato sera nell’atrio di Palazzo Fici. Tra gli ospiti della giornata conclusiva anche l’archeologa Rossella Giglio, intervenuta per parlare della giornata dedicata all’archeologa subacquea Honor Frost, già cittadina onoraria di Marsala, che ha guidato la campagna per il recupero del relitto della nave punica, con la relativa cerimonia di intitolazione di una strada, l’attuale “via Isolato Egadi”, che costeggia il Parco archeologico e Alison Cathie, presidente della “Honor Frost Foundation”. Un ringraziamento da parte dell’organizzazione viene rivolto a tutte le case vinicole che hanno preso parte all’evento, ai partner dell’iniziativa e ai tre Assessorati regionali – Turismo Sport e Spettacolo, Agricoltura, Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea e Attività Produttive, che hanno sostenuto la quarta edizione di “Fishtuna”.

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.