Lo stadio comunale Meno Di Pasquale è ufficialmente agibile nella sua interezza: si sono conclusi i lavori che vedono l’apertura della Tribuna Est per 500 posti. “Portiamo avanti con impegno quotidiano ogni iniziativa che fa vivere in pieno le nostre strutture – le parole del sindaco di Avola, Rossana Cannata – si tratta di un’opera portata avanti dalla mia amministrazione e che si aggiunge alla tribuna ovest, già piena dei tifosi della nostra Asd Città di Avola”. Ieri i tifosi del Vittoria sono stati ospitati per l’andata degli ottavi di finale di coppa Italia Promozione e assieme al pubblico di casa hanno dato vita a una bella giornata di sport.

