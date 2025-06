CATANIA – Si è tenuta oggi, mercoledì 4 giugno 2025, presso il Centro Congressi del President Park Hotel di Aci Castello, una nuova tappa del tour formativo promosso da Federagenti, in concomitanza con il Forum Agenti Sicilia. L’iniziativa ha coinvolto numerosi agenti di commercio della Sicilia orientale, offrendo una mattinata di approfondimento su tematiche cruciali per la categoria: dal contratto di agenzia alla previdenza ENASARCO, fino agli aggiornamenti fiscali e alle opportunità di nuovi mandati.

L’evento, a partecipazione libera e gratuita, rientra nel ciclo di incontri organizzati da Federagenti in tutta Italia con l’obiettivo di fornire supporto formativo e consulenziale agli operatori del settore. A introdurre i lavori è stato, in collegamento video, Luca Gaburro, Segretario nazionale di Federagenti, mentre la dott.ssa Rita Notarstefano, responsabile di Federagenti Sicilia Orientale, ha svolto il ruolo di relatrice insieme all’avvocato Mario Zappalà e Vito Morsicato.





Il programma formativo ha visto tre interventi centrali: “Le prestazioni integrative Enasarco 2025” a cura della dott.ssa Rita Notarstefano; “I rapporti di agenzia con le ditte estere”, intervento dell’avvocato Mario Zappalà, legale convenzionato Federagenti Catania; “Novità fiscali e futuro del Concordato preventivo biennale”, a cura del commercialista Vito Morsicato, consulente dell’associazione.

Ampio spazio è stato poi riservato al confronto diretto con i partecipanti, i quali hanno potuto porre domande e ricevere chiarimenti su aspetti operativi e normativi legati all’attività di agenzia. Durante il Forum Agenti, inoltre, Federagenti ha messo a disposizione dei partecipanti postazioni per consulenze personalizzate in ambito legale, previdenziale (ENASARCO/Inps) e contrattuale.

A portare il saluto della CISAL Catania è stato Giovanni Lo Schiavo, Segretario generale provinciale, intervenuto con una delegazione composta da Antonio Sasso (Federdistat Cisal), Loredana Marcellino (Failp Cisal) e Sandro Barbagallo (Legea Cisal).





Nel suo intervento, Lo Schiavo ha dichiarato: “CISAL Catania, unitamente a tutti i Segretari Provinciali delle Federazioni aderenti, rivolge un caloroso saluto al Segretario Nazionale Luca Gaburro, ai quadri dirigenti, ai responsabili e a tutti i partecipanti al Convegno Federagenti CISAL, occasione utile per affrontare la complessa normativa che disciplina il comparto degli agenti di commercio. Abbiamo accolto con piacere l’invito di Luca Gaburro, sia per l’importanza dell’incontro sia per l’attenzione dimostrata verso la nostra Confederazione Etnea”.

“È importante sottolineare – ha proseguito – il valore che il Segretario Nazionale attribuisce alla confederalità, intesa come strumento per far sì che tutte le Federazioni, nel pieno rispetto della propria autonomia, possano esprimere al meglio le proprie potenzialità. Questo spirito si sposa pienamente con l’obiettivo di CISAL Catania di essere una qualificata alternativa sindacale”.





Lo Schiavo ha anche ricordato il percorso intrapreso dalla segreteria provinciale nell’ultimo anno: “Dal giugno scorso abbiamo avviato un dialogo con le principali istituzioni della città, ponendo l’attenzione sulle criticità del mercato del lavoro e sulle esigenze delle fasce sociali più fragili. Il nostro approccio, basato sulla partecipazione e la proposta, ha trovato riscontro anche grazie all’impegno della rappresentante di Federagenti a Catania, la dott.ssa Notarstefano, che ha contribuito attivamente al nostro progetto confederale”.

“CISAL Catania – ha concluso – intende essere protagonista del panorama sindacale cittadino, punto di riferimento per la società civile e per la tutela del tessuto socio economico metropolitano. Un impegno che dobbiamo anche alla Segreteria Confederale e al Segretario Generale Francesco Cavallaro, che ha creduto nella nostra classe dirigente”.

L’evento si è chiuso con la conferma del forte spirito di collaborazione tra Federagenti e CISAL, impegnate a garantire formazione, rappresentanza e tutela per tutti gli operatori del settore agenziale.

