Confartigianato e Coldiretti hanno consegnato all’arcivescovo di Palermo, Monsignor Corrado Lorefice, la nuova statuina del presepe dedicata ai lavoratori dell’agricoltura e delle costruzioni, con l’obiettivo di valorizzare i temi dell’integrazione, dell’inclusione e della sicurezza sul lavoro. L’iniziativa, che ogni anno introduce una figura ispirata ai valori del presente e alle sfide del futuro, ribadisce la volontà delle tre organizzazioni di utilizzare il presepe come strumento culturale capace di raccontare la vita quotidiana e di offrire un messaggio di speranza.

Il presepe rappresenta da sempre una tradizione che trasmette serenità anche nei momenti difficili: è la “buona Novella” che si rinnova, invita a mettersi in cammino, a costruire comunità, a stare vicini alle persone e ai territori, a includere. Con la forza dei valori racchiusi nel Manifesto di Assisi e con il patrocinio della Fondazione Fratelli Tutti e di Avvenire, Fondazione Symbola, Confartigianato e Coldiretti intendono contribuire a diffondere la straordinaria attualità di questa narrazione gentile.





La Natività, pur rappresentando la nascita di Gesù, è anche un racconto della vita di ogni giorno, popolato da artigiani, casalinghe, filatrici, agricoltori, pastori e animali, figure che nel tempo hanno sempre raccontato la società del loro presente. Per rendere ancora più viva questa tradizione, dal 2020 vengono aggiunte nuove statuine dedicate a temi cruciali: la solidarietà durante il Covid, l’innovazione digitale, la sostenibilità ambientale, la formazione e l’apprendistato, la qualità del cibo Made in Italy.

La statuina del 2025 prosegue questo percorso, dando voce ai lavoratori dell’agricoltura e delle costruzioni e invitando a riflettere sull’importanza della dignità del lavoro, della tutela delle persone e dell’inclusione nei contesti produttivi. Un messaggio che rinnova il significato profondo del presepe come simbolo di futuro, comunità e responsabilità condivisa.





All’appuntamento con l’arcivescovo erano presenti: il presidente Anap di Confartigianato Palermo Camillo Alessi, il vicepresidente di Confartigianato Imprese Palermo Giuseppe Lo Cicero, il vicedirettore della provincia di Palermo di Coldiretti Giuseppe Marsolo, la consigliera di Coldiretti giovani Roberta Mamone.

«L’arte e lo spirito – ha detto Lorefice – sono la parte più bella della nostra esistenza».

