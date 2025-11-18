Cresce in Sicilia il fenomeno delle attività abusive nel settore della parruccheria e della bellezza, una pratica che espone ogni anno migliaia di cittadini a rischi per la salute e per la qualità dei trattamenti estetici. Rivolgersi a operatori irregolari significa infatti rinunciare a garanzie fondamentali come l’igiene, la sicurezza dei prodotti utilizzati e la tutela assicurativa del cliente.

L’assenza di controlli sanitari e di formazione professionale può portare a infezioni cutanee, ustioni chimiche e reazioni allergiche dovute all’impiego di materiali non conformi alle normative. Oltre al danno estetico, i consumatori si espongono così a conseguenze anche sulla salute, aggravate dall’impossibilità di ottenere una ricevuta o una copertura assicurativa.





Per sensibilizzare gli operatori del settore alla formazione, Confartigianato Palermo organizza il seminario “Scienza e benessere del cuoio capelluto: istologia, inestetismi e soluzioni moderne”, in programma domenica 24 novembre alle 16 all’Hotel President di via Francesco Crispi a Palermo.

L’incontro sarà un momento di confronto e formazione dedicato alla cultura della cura del cuoio capelluto e del capello, con un approccio scientifico e professionale. Saranno analizzati gli aspetti legati alla prevenzione, all’igiene e alla sicurezza nel mondo del beauty, sia dal punto di vista degli acconciatori.





L’appuntamento sarà anche occasione per discutere il disegno di legge presentato al Senato che modifica le normative di settore dell’acconciatura e dell’estetica che si basa su: l all’abusivismo e valorizzazione del lavoro regolare, maggiore flessibilità per le imprese, formazione di qualità e nuovi profili professionali.

A moderare i lavori sarà Fabio Pellerito, vicesegretario di Confartigianato Palermo. Apriranno l’evento i saluti istituzionali di Giovanni Rafti, segretario provinciale, Giuseppe Terruso, presidente di Confartigianato Palermo, e Andrea Ganci, presidente degli acconciatori di Confartigianato Imprese Palermo.





Tra i relatori tecnici interverranno Antonino Cantali (Consulente Fisiocosmesi Srl) e Angelo Modica (Tecnico di Microscopia in Luce Polarizzata), con una relazione dal titolo “La cute e il capello: conoscenza scientifica e soluzioni professionali”. In particolare si terrà un corso di formazione tecnico avanzato riservato agli associati, dedicato alle più moderne tecniche di cura e benessere del capello.

L’appuntamento è aperto al pubblico previa registrazione al link: https://forms.gle/MMenSJh69CxWUNZm9

Con questo appuntamento, Confartigianato Palermo conferma il proprio impegno nel promuovere professionalità, sicurezza e formazione continua anche nel mondo della bellezza e dell’estetica.

