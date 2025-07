Conferenza stampa di presentazione della rassegna “MusicArte per il sociale”





Musica, arte, danza e spettacolo per il sociale. È questo il progetto che si lancerà per il prossimo autunno nel territorio catanese e che verrà presentato a Catania il 2 agosto ore 11. 00 presso l’Hotel Nettuno, viale Ruggero di Lauria 121.

La conferenza stampa di presentazione della rassegna “MusicArte per il sociale”, un mix di musica, arte e spettacolo in generale che ha come obiettivo l’inclusione sociale con una serie di eventi artistici e musicali cbe si svolgeranno a Catania scadenzati nella stagione autunnale. Saranno presenti molti riferimenti del mondo delle associazioni di riferimento ,della società civile e personalità istituzionali e politiche.

Tar i numerosi artisti che hanno aderito all’iniziativa spiccano il noto attore comico e teatrale Stefano Masciarelli e la giovane emergente cantante catanese Ludovica Leotta, che saranno presenti alla conferenza stampa e faranno da testimonial all’iniziativa.

Moderera’ il presentatore Sandro Vergato.

Luogo: Hotel Nettuno Viale Ruggero di Lauria 121 Catania

