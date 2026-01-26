Di questi giorni le drammatiche immagini di devastazione provocata in Sicilia dal recente passaggio del Tifone Harry, le provincie di Messina e Catania tra le più colpite ma anche Palermo ha acuto i suoi danni soprattutto sul suo lungomare e zone costiere.

Facciamo un caloroso appello al Governo nazionale e regionale affinché non lasci soli i territori e la popolazione dei luoghi colpiti da questo straordinario evento meteorologico con venti a più di 130 km orari e onde che sfioravano gli otto, nove metri.



“Non si registrava danni simili dovuti al maltempo ed alle mareggiate da moltissimi anni in Sicilia, ma ormai il clima, divenuto quasi tropicale nel mediterraneo purtroppo farà si che fenomeni metereologici che prima era riservati ad altre nazioni, adesso riguardino anche i paesi del sud del Mediterraneo, non dimentichiamo infatti che anche la Sardegna e la Calabria hanno subito ingenti danni; il problema non sono soltanto i danni subiti dalla nostra regione e dalle altre limitrofe, ma improntare un serio piano d’azione che possa seriamente contenere i danni di futuri e ahimè inevitabili fenomeni atmosferici di pari portata e intensità”, cosi dichiara il Dr. Domenico Amato, Segretario Territoriale di Confintesa Palermo e Sicilia e la Segreteria Regionale di Confintesa L.C. Sicilia (Giovanni Corrao/Bartolo Pavone/Roberta Carrubba).

