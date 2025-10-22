Un incontro “molto produttivo e importante” si è tenuto tra i rappresentanti della Confsal Catania e il Prefetto della città, Pietro Signoriello. La delegazione ha affrontato le principali criticità che interessano la provincia, in particolare nei settori della sicurezza, delle carceri e della sanità, sottolineando il valore dell’incontro come momento concreto di dialogo e ascolto diretto tra la Confederazione e le istituzioni, con l’impegno a proseguire il confronto nei tavoli istituzionali per approfondire le singole questioni a tutela dei circa 30.000 lavoratori rappresentati.

All’incontro con il Prefetto hanno partecipato alcune delle federazioni che compongono la Confsal, tra cui il sindacato Unsa della Giustizia, la Fials della Sanità, lo Snals della Scuola, il Siap e il Sap della Polizia di Stato, il Sappe della Polizia Penitenziaria, la Federazione Fna Agricoltura, i Vigili del Fuoco, Libersind dello Spettacolo e lo Snalv Cooperative e Terziario.

Il segretario provinciale Antonio Santonocito ha espresso soddisfazione per l’esito dell’incontro, evidenziando “la sensibilità e la disponibilità al dialogo dimostrate dal Prefetto” e sottolineando che “la Confsal continuerà a promuovere un confronto costruttivo sui temi che incidono concretamente sulla vita lavorativa e sociale del nostro territorio”.

