Le sfide per l’eliminazione del precariato storico, per il rilancio delle peculiarità del personale della Regione, per una Sanità più a misura d’uomo. Sono quelle che la Cisl Fp Sicilia intende lanciare in occasione del VII congresso regionale in programma martedì 11 marzo a Palermo, a partire dalle 9, al centro congressi San Paolo Palace di via Messina Marine. Interverrà il segretario generale della Cisl Fp nazionale, Maurizio Petriccioli, che si soffermerà sulle trattative in corso per quanto concerne la pubblica amministrazione, gli enti locali, la sanità, la sicurezza e i vari settori seguiti. Ci sarà anche il segretario regionale Cisl Sicilia, Leonardo La Piana. Il segretario generale Cisl Fp Sicilia, Daniele Passanisi, nella sua relazione, si occuperà di mettere in rilievo quali i percorsi da seguire nel prossimo futuro a livello sindacale.

“Insieme diamo voce al futuro. Per le persone, con coraggio e responsabilità: è questo – sottolinea Passanisi – il tema che abbiamo voluto scegliere in occasione del congresso per sottolineare che il nostro ruolo nel settore pubblico è cruciale per garantire il benessere dei lavoratori e, di conseguenza, il benessere della società attraverso la qualità dei servizi offerti”.

Luogo: San Paolo Palace Hotel, via Messina Marine, 91, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.