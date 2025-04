Il coordinatore regionale di Alternativa Popolare Sicilia, Alfonso Alaimo, annuncia con grande soddisfazione la partecipazione del siciliano Massimo Romagnoli, responsabile per gli Italiani nel Mondo di Alternativa Popolare, al congresso del Partito Popolare Europeo che si terrà a Valencia il 29 e 30 aprile. Massimo Romagnoli sarà presente insieme al presidente di Alternativa Popolare, Paolo Alli.

«È un grande onore avere un esponente come Massimo Romagnoli – dice Alfonso Alaimo – rappresentare la Sicilia in un contesto così prestigioso. Un riconoscimento per il lavoro svolto da Alternativa Popolare in Sicilia, che rafforza il nostro impegno verso una collaborazione internazionale più stretta».

«L’invito al congresso del Partito popolare europeo – conclude Alaimo – è un’importante testimonianza della fiducia e della considerazione che Alternativa Popolare sta ottenendo nel contesto europeo, sostenendo una visione comune per una politica europea più coesa e proattiva».





