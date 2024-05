Piccoli poeti crescono all’I.I.S. “E. Fermi” di Aragona. Quattro alunni hanno trionfato alla 25ª edizione del premio Arte e cultura siciliana “Ignazio Buttita” bandito dal Centro artistico-culturale “Renato Guttuso” di Favara aggiudicandosi, in ex aequo, il gradino più alto del podio.

Queste le poesie che la giuria ha giudicato meritevoli: “Quannu chiovi” di Domenico Tuttolomondo (classe 2 B TT); “A primavera” di Christian Salvatore Vetro (classe 2 D MT); “U curtigliu” (classe 3 D MT); “U iocu di strata” (classe 5 D MT).

La cerimonia di premiazione si terrà il prossimo 29 maggio.

Conquistato tutto il podio anche della 7ª edizione del premio letterario di poesia “Peppe Casà” organizzato dall’Unitre “Empedocle” di Favara. Il gradino più alto se l’è aggiudicato Domenico Rizzo, studente della classe 2 B TT, con il testo poetico “Quannu era nicu”; al secondo posto si è piazzata la poesia “U curtigliu” della classe 3 D MT; bronzo per “U iocu di strata” della classe 5 D MT.

Tutti gli studenti che hanno partecipato ai due concorsi letterari sono stati guidati dalla professoressa Maria Beatrice Vita; le classi del corso D MT sono quelle della sede distaccata di Favara.

“Siamo fieri dei risultati raggiunti dai nostri alunni che sono riusciti ad eccellere in entrambi i concorsi letterari – chiosa la dirigente scolastica dell’I.I.S. “E. Fermi” di Aragona, Elisa Maria Enza Casalicchio – a dimostrazione che anche in un istituto tecnico e professionale come il nostro possono emergere benissimo le qualità artistiche e letterarie degli studenti”.

Luogo: I.I.S. “E. Fermi” di Aragona, Via Miniera Taccia Caci Pirandello, ARAGONA, AGRIGENTO, SICILIA

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.