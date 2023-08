Consegnata lo scorso 28 luglio, al Comune di Vittoria, una villetta confiscata alla criminalità

organizzata.

Le lusinghiere parole di sua Eccellenza, il prefetto di Ragusa Giuseppe Ranieri e del capo

di Gabinetto, vice prefetto Rosanna Mallemi, pronunciate nel corso della cerimonia, e che

indicano l’utilizzo del bene in progetti che insistono nella cosiddetta ‘fascia trasformata’, non solo

premiano il lavoro e i risultati ottenuti, ma sottolineano l’impegno che TFT – Trasformare la

fascia trasformata, progetto sostenuto da Fondazione CON IL SUD, riversa sul territorio in

questione in sinergia costante con tutti i soggetti che vi operano.

Questo il senso delle dichiarazioni di Valentina Distefano, legale rappresentante di progetto

e Vincenzo La Monica che lo coordina, che non solo hanno accolto con favore le intenzioni

manifestate dalla Prefettura, ma si sono dichiarati pienamente disponibili a collaborare con tutti i

soggetti che operano nella fascia trasformata: “Ci sentiamo profondamente legati a questo territorio

e vedere come si possa incidere sulla qualità della vita dei bambini e delle famiglie che vi abitano,

spesso in condizioni difficili e disumane, continua a responsabilizzarci e a spingerci a fare sempre

meglio”. “Per quanto è nelle nostre possibilità – dichiarano Distefano e La Monica – non possiamo

che essere pronti e motivati a continuare ogni forma di collaborazione con tutti i soggetti che

operano in questo territorio, certi che solo facendo rete si possa realmente incidere sul

cambiamento. Ringraziamo Sua Eccellenza il Prefetto e il capo di Gabinetto, per avere saputo

cogliere e valorizzare i piccoli-grandi risultati raggiunti dalla nostra attività svolta sempre

