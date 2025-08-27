Grandi nomi di spicco internazionale della Musica contemporanea tra i docenti per la terza edizione del Master. Il Conservatorio Alessandro Scarlatti di Palermo si afferma sempre più una Istituzione d’eccellenza grazie alla realizzazione di diverse attività di alta formazione. Al via per l’Anno Accademico 2025/2026 la terza edizione del “Master di II livello in Musica contemporanea per interpreti e compositori” che nasce dall’esigenza di arricchire il percorso strumentale e compositivo compiuto, approfondendo le competenze interpretative e analitiche del repertorio della Musica Contemporanea dal secondo Novecento ai giorni nostri.

Tutte le informazioni sul bando sono visionabili sul link https://servizi13.isidata.net/albopretorio/docindex/DOC.aspx?CIP=PACO, cliccando nella voce Master di II livello.

Il Master si articolerà in laboratori strumentali, lezioni frontali e seminari che vedranno coinvolti insieme studenti e docenti, interpreti e compositori per la realizzazione di progetti musicali. Il percorso sarà supportato da un’analisi storica, compositiva, tecnico-interpretativa e dall’interconnessione con le tecnologie musicali. L’EMC, Ensemble di Musica contemporanea, collaborerà alla realizzazione di performance e concerti che saranno parte fondamentale del l’attività del Master. Le lezioni avranno una durata complessiva di 360 ore e le lezioni saranno suddivise in due semestri il cui percorso formativo è definito dal Piano di Studi inserito nel sito del Conservatorio nella sezione Albo Pretorio di rilievo nazionale ed internazionale.

Per ulteriori informazioni: fulvia.ricevuto@conservatoriopalermo.it e fabio.correnti@conservatoriopalermo.it.

Grandi nomi di spicco internazionale della Musica contemporanea tra i docenti del Master:

Docenti e corsi

Per l’A.A. 2025/2026 il corso è attivato con i seguenti docenti:

• Canto: Gabriella Costa;

• Composizione: Oscar Strasnoy; Simone Fontanelli; Marco Betta, Loris Capister, Fabio Correnti;

• Flauto: Manuel Zurria;

• Musica Elettronica: Giuseppe Rapisarda;

• Pianoforte: Oscar Pizzo;

• Sassofono: Gaetano Costa;

• Strumenti a percussione: Fulvia Ricevuto, Andrea Muratore;

• Violino: Francesco D’Orazio; Georgia Privitera

• Violoncello: Damiano Scarpa;

• Storia della musica contemporanea: Frederico Alba; Carlo Fiore;

• Linguaggi musicali contemporanei: Giovanni Damiani.

• Live electronics: Giuseppe Rapisarda;

Coordinatrice del Master: Fulvia Ricevuto Tutor : Fabio Correnti.

