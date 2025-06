Si è svolto presso la sede del Consorzio di Bonifica di Caltagirone un importante incontro tra i vertici tecnici dell’ente e una delegazione provinciale della FederAgri, con l’obiettivo di definire strategie e tempistiche in vista dell’avvio della stagione irrigua 2025.

A partecipare al tavolo, per il Consorzio, il direttore dott. Gaetano Punzi, l’ing. Sebastiano Cassisi, responsabile delle dighe, e l’ing. Francesco Caristia, responsabile della manutenzione. A rappresentare la FederAgri, il delegato provinciale Maurizio Ialuna.

Un confronto costruttivo e diretto, in cui da un lato il Consorzio ha illustrato lo stato delle opere già in corso e quelle in fase di partenza, e dall’altro FederAgri ha portato la voce delle aziende agricole del territorio, sottolineando l’urgenza di un avvio rapido della campagna irrigua e chiedendo particolare attenzione alle manutenzioni della rete idrica e alla questione, non secondaria, dei canoni consortili.

Il direttore Punzi ha offerto un quadro chiaro degli interventi pianificati, confermando che a breve saranno pubblicati gli avvisi per la prenotazione dell’acqua, e che è già in programma l’attivazione della rete in pressione, necessaria per garantire una distribuzione efficiente. Tra le operazioni più urgenti anche lo svuotamento della sabbia residua nell’invaso di contrada Ficodindia, nel territorio di Mineo.

L’obiettivo condiviso è quello di avviare la stagione irrigua entro il mese di giugno, garantendo così un supporto tempestivo ai produttori agricoli in un momento cruciale per le colture.

Sul fronte dei canoni consortili, la FederAgri ha rinnovato la richiesta di esonero – o almeno di una riduzione – dei costi a carico degli agricoltori. Su questo punto, i tecnici del Consorzio hanno evidenziato che si è in attesa di possibili assestamenti del bilancio regionale, che potrebbero consentire una copertura, anche parziale, degli oneri.

L’incontro si è concluso con l’impegno reciproco a mantenere un filo diretto e costante, utile ad affrontare in modo tempestivo eventuali criticità o aggiornamenti nel corso della stagione.

Una collaborazione concreta e operativa, nell’interesse dell’intero comparto agricolo del Calatino.

